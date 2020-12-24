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العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 2,291 حالة تعافٍ في فلسطين

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 588803 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل سبع حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12744، فيما تم تسجيل 1549 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 527341 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 48718؛ منهم 191 يرقدون في العناية المركزة.

من ناحية أخرى سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 17 وفاة و1704 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2291 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 82.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 122 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 588803 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل سبع حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12744، فيما تم تسجيل 1549 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 527341 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 48718؛ منهم 191 يرقدون في العناية المركزة.

من ناحية أخرى سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 17 وفاة و1704 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2291 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 82.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 122 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
05:22 PM

العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 2,291 حالة تعافٍ في فلسطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 588803 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل سبع حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12744، فيما تم تسجيل 1549 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 527341 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 48718؛ منهم 191 يرقدون في العناية المركزة.

من ناحية أخرى سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 17 وفاة و1704 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2291 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 82.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 122 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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