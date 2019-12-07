النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتصام بغداد.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 23

بينهم 3 من أفراد الشرطة

ارتفعت حصيلة قتلى هجوم نفذه مسلحون، ليل أمس، على مكان الاعتصام الرئيسي في بغداد إلى 23 قتيلاً، اليوم السبت، فيما يعد أدمى حادث تشهده العاصمة العراقية منذ أسابيع.


وأوضحت الشرطة ومصادر طبية أن 127 شخصاً آخرين أصيبوا بالرصاص وأعمال الطعن خلال الهجوم، الذي استهدف المحتجين المناوئين للحكومة قرب ساحة التحرير، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أشارت الشرطة إلى أن بين القتلى ثلاثة من أفرادها.

ومنذ أسابيع يعتصم آلاف المحتجين في ساحة التحرير في وسط بغداد كما يحتلون ثلاثة جسور تؤدي إلى المنطقة الخضراء بالمدينة مطالبين بالقضاء على النظام السياسي الحالي في البلاد.

العراق بغداد الرصاص الطعن ساحة التحرير الشرطة العراقية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اعتصام بغداد.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 23
سبق

ارتفعت حصيلة قتلى هجوم نفذه مسلحون، ليل أمس، على مكان الاعتصام الرئيسي في بغداد إلى 23 قتيلاً، اليوم السبت، فيما يعد أدمى حادث تشهده العاصمة العراقية منذ أسابيع.


وأوضحت الشرطة ومصادر طبية أن 127 شخصاً آخرين أصيبوا بالرصاص وأعمال الطعن خلال الهجوم، الذي استهدف المحتجين المناوئين للحكومة قرب ساحة التحرير، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أشارت الشرطة إلى أن بين القتلى ثلاثة من أفرادها.

ومنذ أسابيع يعتصم آلاف المحتجين في ساحة التحرير في وسط بغداد كما يحتلون ثلاثة جسور تؤدي إلى المنطقة الخضراء بالمدينة مطالبين بالقضاء على النظام السياسي الحالي في البلاد.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
06:41 PM

اعتصام بغداد.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 23

بينهم 3 من أفراد الشرطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
452

ارتفعت حصيلة قتلى هجوم نفذه مسلحون، ليل أمس، على مكان الاعتصام الرئيسي في بغداد إلى 23 قتيلاً، اليوم السبت، فيما يعد أدمى حادث تشهده العاصمة العراقية منذ أسابيع.


وأوضحت الشرطة ومصادر طبية أن 127 شخصاً آخرين أصيبوا بالرصاص وأعمال الطعن خلال الهجوم، الذي استهدف المحتجين المناوئين للحكومة قرب ساحة التحرير، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أشارت الشرطة إلى أن بين القتلى ثلاثة من أفرادها.

ومنذ أسابيع يعتصم آلاف المحتجين في ساحة التحرير في وسط بغداد كما يحتلون ثلاثة جسور تؤدي إلى المنطقة الخضراء بالمدينة مطالبين بالقضاء على النظام السياسي الحالي في البلاد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,723
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,968
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,306
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,721

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة