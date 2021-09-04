"الفوتو فينش" تضبط خط النهاية في سباقات الهجن

يشرف على التشغيل كوادر سعودية بجانب محكمين عالميين

حرص الاتحاد السعودي للهجن على توفير تقنية "الفوتو فينش Photo Finish" للجنة التحكيم، المشرفة على كافة سباقات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والمقامة حالياً على أرض ميدان الطائف التاريخي للهجن.

وتصل دقة الكاميرات التي تعد من أفضل التقنيات الحديثة في سباقات الهجن إلى 6000 جزء من الثانية، وبفارق زمني يقل عن 3 في الألف من الثانية، حيث تمت الاستعانة بها من مبدأ نزاهة إعلان نتائج المطايا الفائزة في الأشواط.

ويشرف على تشغيل الـ"الفوتو فينش Photo Finish" في لجنة التحكيم الرئيسة، كوادر سعودية بجانب محكمين عالميين، حيث ساهمت هذه التقنية في ارتياح الملاك بأحقية الهجن الفائزة، حيث لم تسجّل أي اعتراضات في المرحلة التمهيدية الماضية ولا النهائية الحالية.

من جهة أخرى تتيح اللجنة الإعلامية بالتعاون مع لجنة التحكيم، الفرصة للملاك والمشاركين في مشاهدة اللقطات، عبر قنوات المهرجان الرسمية.