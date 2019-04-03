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"تعليم صبيا" يقيم "ملتقى المعلمين" غداً

تحت عنوان "من المعلم وإلى المعلم"

ينظم تعليم صبيا صباح غد الخميس ملتقى للمعلمين برعاية مدير التعليم ضيف الله بن علي الحازمي، وذلك على مسرح الإدارة.

ويستهدف الملتقى المهتمين والمهتمات بالتطوير المهني للمعلمين والمعلمات، حيث أتت فكرة الملتقى رغبةً في نقل أثر المنتدى الدولي للمعلمين الذي عقد بوزارة التعليم بداية العام الدراسي الحالي، والاستفادة من خبرات المعلمين وممارساتهم اليومية، سواء من مرشحي المنتدى، أو معلمي خبرات، إضافة لعرض المبادرة النوعية المميزة.

كما يهدف الملتقى إلى إبراز جهود تعليم صبيا في مجال التطوير المهني للمعلمين، وإتاحة الفرصة لتبادل ونقل الخبرات، وتحفيز الكوادر التعليمية نحو الريادة والمنافسة.

ويتضمن الملتقى عدة أوراق عمل من أهمها ورقة لمستشار وزير التعليم الدكتور خالد البديوي، يتحدث من خلالها عن الإستراتيجية والإنتاجية الشخصية لدى المعلم في ضوء رؤية المملكة 2030، وورقة عمل بعنوان "سيسولوجية ما بعد الحقيقة في تعليم القرن الحادي والعشرين" لعبدالرحمن عزير.

وسيقام على هامش الملتقى ورشتا عمل للبنين والبنات عن استخدام التقنية داخل الصف الدراسي بمركز القيادات. كما سيصاحب الملتقى معرض في بهو مسرح الإدارة تستعرض فيه بعض الملصقات والتجارب الناجحة، وجهود المعلمين في نقل أثر المنتدى الدولي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم صبيا" يقيم "ملتقى المعلمين" غداً
سبق

ينظم تعليم صبيا صباح غد الخميس ملتقى للمعلمين برعاية مدير التعليم ضيف الله بن علي الحازمي، وذلك على مسرح الإدارة.

ويستهدف الملتقى المهتمين والمهتمات بالتطوير المهني للمعلمين والمعلمات، حيث أتت فكرة الملتقى رغبةً في نقل أثر المنتدى الدولي للمعلمين الذي عقد بوزارة التعليم بداية العام الدراسي الحالي، والاستفادة من خبرات المعلمين وممارساتهم اليومية، سواء من مرشحي المنتدى، أو معلمي خبرات، إضافة لعرض المبادرة النوعية المميزة.

كما يهدف الملتقى إلى إبراز جهود تعليم صبيا في مجال التطوير المهني للمعلمين، وإتاحة الفرصة لتبادل ونقل الخبرات، وتحفيز الكوادر التعليمية نحو الريادة والمنافسة.

ويتضمن الملتقى عدة أوراق عمل من أهمها ورقة لمستشار وزير التعليم الدكتور خالد البديوي، يتحدث من خلالها عن الإستراتيجية والإنتاجية الشخصية لدى المعلم في ضوء رؤية المملكة 2030، وورقة عمل بعنوان "سيسولوجية ما بعد الحقيقة في تعليم القرن الحادي والعشرين" لعبدالرحمن عزير.

وسيقام على هامش الملتقى ورشتا عمل للبنين والبنات عن استخدام التقنية داخل الصف الدراسي بمركز القيادات. كما سيصاحب الملتقى معرض في بهو مسرح الإدارة تستعرض فيه بعض الملصقات والتجارب الناجحة، وجهود المعلمين في نقل أثر المنتدى الدولي.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
11:45 PM

"تعليم صبيا" يقيم "ملتقى المعلمين" غداً

تحت عنوان "من المعلم وإلى المعلم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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ينظم تعليم صبيا صباح غد الخميس ملتقى للمعلمين برعاية مدير التعليم ضيف الله بن علي الحازمي، وذلك على مسرح الإدارة.

ويستهدف الملتقى المهتمين والمهتمات بالتطوير المهني للمعلمين والمعلمات، حيث أتت فكرة الملتقى رغبةً في نقل أثر المنتدى الدولي للمعلمين الذي عقد بوزارة التعليم بداية العام الدراسي الحالي، والاستفادة من خبرات المعلمين وممارساتهم اليومية، سواء من مرشحي المنتدى، أو معلمي خبرات، إضافة لعرض المبادرة النوعية المميزة.

كما يهدف الملتقى إلى إبراز جهود تعليم صبيا في مجال التطوير المهني للمعلمين، وإتاحة الفرصة لتبادل ونقل الخبرات، وتحفيز الكوادر التعليمية نحو الريادة والمنافسة.

ويتضمن الملتقى عدة أوراق عمل من أهمها ورقة لمستشار وزير التعليم الدكتور خالد البديوي، يتحدث من خلالها عن الإستراتيجية والإنتاجية الشخصية لدى المعلم في ضوء رؤية المملكة 2030، وورقة عمل بعنوان "سيسولوجية ما بعد الحقيقة في تعليم القرن الحادي والعشرين" لعبدالرحمن عزير.

وسيقام على هامش الملتقى ورشتا عمل للبنين والبنات عن استخدام التقنية داخل الصف الدراسي بمركز القيادات. كما سيصاحب الملتقى معرض في بهو مسرح الإدارة تستعرض فيه بعض الملصقات والتجارب الناجحة، وجهود المعلمين في نقل أثر المنتدى الدولي.

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