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شاهد .. مسجد الفتح بالأحساء: انتظام وتعاون وبروتوكولات صحية

"السويلم" لـ"سبق": تعاون المصلين ووعيهم ينسجمان مع إيمانهم بأهمية السمع والطاعة

يواصل مسجد الفتح بحي الخالدية بمحافظة الأحساء تنفيذ تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية لمرتادي بيوت الله للحد من انتشار فيروس كورونا؛ إذ يعمل فريق متكامل من منسوبي المسجد على إجراء فحص المصلين عند دخولهم، وترتيب الصفوف لتحقق التباعد، وتوفير المعقمات، إضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية المعتمدة من الوزارة بأرجاء المسجد، وبلغات عالمية.

وأوضح إمام مسجد الفتح بالأحساء، الشيخ محمد بن عبدالعزيز السويلم، أن هناك تعاونًا من الجميع، وتكاتفًا في تنظيم دخول المصلين، ومتابعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وإجراء فحص الحرارة لهم عند الدخول. منوهًا بحرص المصلين على تطبيق التعليمات كافة، والحرص على وسائل السلامة للوقاية من الوباء، الذي يجسد المعنى الحقيقي للصلاة في نفوسهم، والسمع والطاعة لولاة الأمر.

وذكر الشيخ "السويلم" أنه دائمًا ما يتطرق في ثنايا خطبته في الجمعة، وعقب الصلوات، للتذكير بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في مجال مكافحة الوباء. مؤكدًا أن التزام الجميع بالتعليمات سبيلٌ للوقاية بعد توفيق الله، وهو مطلب شرعي، وواجب وطني.

وأشاد السويلم بالتعاون والجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية، بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في تنفيذ عمليات التعقيم والنظافة للمساجد والجوامع، وتوفير المعقمات وأدوات النظافة عبر الشركات الوطنية؛ ليؤدي المصلون العبادة في أجواء إيمانية وخشوع.

الأحساء فيروس كورونا الجديد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محافظة الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. مسجد الفتح بالأحساء: انتظام وتعاون وبروتوكولات صحية
سبق

يواصل مسجد الفتح بحي الخالدية بمحافظة الأحساء تنفيذ تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية لمرتادي بيوت الله للحد من انتشار فيروس كورونا؛ إذ يعمل فريق متكامل من منسوبي المسجد على إجراء فحص المصلين عند دخولهم، وترتيب الصفوف لتحقق التباعد، وتوفير المعقمات، إضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية المعتمدة من الوزارة بأرجاء المسجد، وبلغات عالمية.

وأوضح إمام مسجد الفتح بالأحساء، الشيخ محمد بن عبدالعزيز السويلم، أن هناك تعاونًا من الجميع، وتكاتفًا في تنظيم دخول المصلين، ومتابعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وإجراء فحص الحرارة لهم عند الدخول. منوهًا بحرص المصلين على تطبيق التعليمات كافة، والحرص على وسائل السلامة للوقاية من الوباء، الذي يجسد المعنى الحقيقي للصلاة في نفوسهم، والسمع والطاعة لولاة الأمر.

وذكر الشيخ "السويلم" أنه دائمًا ما يتطرق في ثنايا خطبته في الجمعة، وعقب الصلوات، للتذكير بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في مجال مكافحة الوباء. مؤكدًا أن التزام الجميع بالتعليمات سبيلٌ للوقاية بعد توفيق الله، وهو مطلب شرعي، وواجب وطني.

وأشاد السويلم بالتعاون والجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية، بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في تنفيذ عمليات التعقيم والنظافة للمساجد والجوامع، وتوفير المعقمات وأدوات النظافة عبر الشركات الوطنية؛ ليؤدي المصلون العبادة في أجواء إيمانية وخشوع.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
09:15 PM

شاهد .. مسجد الفتح بالأحساء: انتظام وتعاون وبروتوكولات صحية

"السويلم" لـ"سبق": تعاون المصلين ووعيهم ينسجمان مع إيمانهم بأهمية السمع والطاعة

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عبدالله العنزي - الرياض
2
4,097

يواصل مسجد الفتح بحي الخالدية بمحافظة الأحساء تنفيذ تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية لمرتادي بيوت الله للحد من انتشار فيروس كورونا؛ إذ يعمل فريق متكامل من منسوبي المسجد على إجراء فحص المصلين عند دخولهم، وترتيب الصفوف لتحقق التباعد، وتوفير المعقمات، إضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية المعتمدة من الوزارة بأرجاء المسجد، وبلغات عالمية.

وأوضح إمام مسجد الفتح بالأحساء، الشيخ محمد بن عبدالعزيز السويلم، أن هناك تعاونًا من الجميع، وتكاتفًا في تنظيم دخول المصلين، ومتابعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وإجراء فحص الحرارة لهم عند الدخول. منوهًا بحرص المصلين على تطبيق التعليمات كافة، والحرص على وسائل السلامة للوقاية من الوباء، الذي يجسد المعنى الحقيقي للصلاة في نفوسهم، والسمع والطاعة لولاة الأمر.

وذكر الشيخ "السويلم" أنه دائمًا ما يتطرق في ثنايا خطبته في الجمعة، وعقب الصلوات، للتذكير بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في مجال مكافحة الوباء. مؤكدًا أن التزام الجميع بالتعليمات سبيلٌ للوقاية بعد توفيق الله، وهو مطلب شرعي، وواجب وطني.

وأشاد السويلم بالتعاون والجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية، بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في تنفيذ عمليات التعقيم والنظافة للمساجد والجوامع، وتوفير المعقمات وأدوات النظافة عبر الشركات الوطنية؛ ليؤدي المصلون العبادة في أجواء إيمانية وخشوع.

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