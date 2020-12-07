النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الزكاة والدخل" تضبط 500 مخالفة ضريبية

جزء كبير منها بفضل بلاغات المستهلكين الواردة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 510 مخالفات ضريبية، وذلك بعد أن نفذت فرق الرقابة الميدانية والتفتيشية بالهيئة 3,616 زيارة تفتيشية في مدنٍ ومحافظاتٍ عدة بالمملكة خلال الأسبوع المنصرم، من أجل متابعة امتثال المكلفين لأحكام الأنظمة الضريبية.

وشملت الزيارات التفتيشية منشآت تجارية في قطاعات عدة، ومن ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والورش، إذ تنوعت معظم المخالفات المضبوطة بين عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، إضافة إلى عدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة، بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش 293 بلاغاً في المدة نفسها.

وأضافت أن المدة ذاتها شهدت تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، شاركت فيها الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقوة الضبط الميداني بشرطة الرياض، إضافة إلى أمانة منطقة الرياض، حيث استهدفت الحملة المحال التجارية بمدينة الرياض.

وتضمنت الحملة زيارة 90 موقعاً تجارياً أسفرت عن ضبط 40 مخالفة للأنظمة واللوائح الضريبية، على رأسها عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى من نسبة الـ15%، وكذلك عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين.


وجدّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة والدخل" تضبط 500 مخالفة ضريبية
سبق

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 510 مخالفات ضريبية، وذلك بعد أن نفذت فرق الرقابة الميدانية والتفتيشية بالهيئة 3,616 زيارة تفتيشية في مدنٍ ومحافظاتٍ عدة بالمملكة خلال الأسبوع المنصرم، من أجل متابعة امتثال المكلفين لأحكام الأنظمة الضريبية.

وشملت الزيارات التفتيشية منشآت تجارية في قطاعات عدة، ومن ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والورش، إذ تنوعت معظم المخالفات المضبوطة بين عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، إضافة إلى عدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة، بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش 293 بلاغاً في المدة نفسها.

وأضافت أن المدة ذاتها شهدت تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، شاركت فيها الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقوة الضبط الميداني بشرطة الرياض، إضافة إلى أمانة منطقة الرياض، حيث استهدفت الحملة المحال التجارية بمدينة الرياض.

وتضمنت الحملة زيارة 90 موقعاً تجارياً أسفرت عن ضبط 40 مخالفة للأنظمة واللوائح الضريبية، على رأسها عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى من نسبة الـ15%، وكذلك عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين.


وجدّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
03:55 PM

"الزكاة والدخل" تضبط 500 مخالفة ضريبية

جزء كبير منها بفضل بلاغات المستهلكين الواردة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
553

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 510 مخالفات ضريبية، وذلك بعد أن نفذت فرق الرقابة الميدانية والتفتيشية بالهيئة 3,616 زيارة تفتيشية في مدنٍ ومحافظاتٍ عدة بالمملكة خلال الأسبوع المنصرم، من أجل متابعة امتثال المكلفين لأحكام الأنظمة الضريبية.

وشملت الزيارات التفتيشية منشآت تجارية في قطاعات عدة، ومن ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والورش، إذ تنوعت معظم المخالفات المضبوطة بين عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، إضافة إلى عدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة، بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش 293 بلاغاً في المدة نفسها.

وأضافت أن المدة ذاتها شهدت تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، شاركت فيها الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقوة الضبط الميداني بشرطة الرياض، إضافة إلى أمانة منطقة الرياض، حيث استهدفت الحملة المحال التجارية بمدينة الرياض.

وتضمنت الحملة زيارة 90 موقعاً تجارياً أسفرت عن ضبط 40 مخالفة للأنظمة واللوائح الضريبية، على رأسها عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى من نسبة الـ15%، وكذلك عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين.


وجدّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,398
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,845

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة