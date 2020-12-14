L يخلخل و"المطرية الـ 5" تبدأ.. "المسند" يرسم خريطة للطقس المتوقع

تتشكل سحب ممطرة على أجزاء بالساحل الغربي لتبوك والمدينة وغيرهما

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ عن بدء -بمشيئة الله تعالى- الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من الساحل الغربي لمنطقتَي #تبوك و#المدينة وشمالي منطقتي #الحدود_الشمالية و#الجوف، وربما شمال غرب منطقة #مكة".

وتابع: "بسبب مرور منخفض جوي (L) متوسطي حركي شرقي البحر المتوسط؛ الذي يتسبّب في تخلخل الهواء في مركزه؛ لذا فإنه يستورد الهواء من مناطق أخرى ومنها #السعودية، عبر رياح جنوبية نشطة، قد تثير بعض #الغبار، خاصة في الربع الشمالي الغربي من السعودية.. هذا والله أعلم.