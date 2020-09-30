النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. محافظ فيفاء يتفقد المشاريع البلدية

أكد ضرورة إنهاء جميع المشاريع في وقتها المحدد

تفقَّد سفر بن سعد الشهراني، محافظ فيفاء، اليوم الأربعاء عددًا من مشاريع ‫بلدية المحافظة، وذلك في إطار جولات تشمل مختلف المرافق والمشاريع التنموية، يرافقه رئيس مركز الجوة علي الحريصي، ورئيس بلدية فيفاء سعيد بن جبران التليدي، ورئيس المجلس البلدي محمد جابر الفيفي، ومدير المشاريع بالبلدية المهندس محمد عيسى الفيفي، والمختصون بالبلدية.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح من رئيس البلدية عن المشروعات المنفَّذة، والمشاريع الجاري تنفيذها. كما اطلع ميدانيًّا على مراحل سير العمل، ونِسب الإنجاز التي وصلت إليها هذه المشاريع.

وشملت الجولة مشروع صالة الاحتفالات، والمنطقة الصناعية، ومبنى البلدية، وسوق فيفاء العام ومرافقه، وملعب البلدية بحقو فيفاء، ومتنزه طريق 12، ومتنزه فيفاء العام، والمركز الحضاري، وممشى الجوة، وأعمال البلدية في مواقع انهيارات الأمطار السابقة، كإنشاء جسر طريق 8، والطريق المختصر بالمتنزهات، وبعض أعمال البلدية في مجال الإنارة وصيانة الأسفلت، وكذلك سفلتة الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى الوقوف على مشروع كهرباء فيفاء الأرضي المعتمد مؤخرًا لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء بالمحافظة.

كذلك التقى محافظ فيفاء مدير كهرباء فيفاء المهندس محمد علي المالكي، وتمت مناقشة أعمال الحفريات والتمديدات، وتذليل العقبات.

وشدَّد محافظ فيفاء على ضرورة متابعة المشاريع والخدمات، ومضاعفة الجهود، وبذل المزيد؛ لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين، والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتها المحدد، بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة، وتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن من الخدمات.

كما أكد رئيس البلدية أن البلدية أنهت عددًا من المشاريع. وهناك مشاريع جارٍ العمل بها. وتسعى البلدية جاهدة لإنهاء جميع المشاريع، وبذل كل السبل لتذليل العقبات والمعوقات، وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشاريع، وضمان استكمالها وفق الخطط المعدة لذلك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. محافظ فيفاء يتفقد المشاريع البلدية
سبق

تفقَّد سفر بن سعد الشهراني، محافظ فيفاء، اليوم الأربعاء عددًا من مشاريع ‫بلدية المحافظة، وذلك في إطار جولات تشمل مختلف المرافق والمشاريع التنموية، يرافقه رئيس مركز الجوة علي الحريصي، ورئيس بلدية فيفاء سعيد بن جبران التليدي، ورئيس المجلس البلدي محمد جابر الفيفي، ومدير المشاريع بالبلدية المهندس محمد عيسى الفيفي، والمختصون بالبلدية.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح من رئيس البلدية عن المشروعات المنفَّذة، والمشاريع الجاري تنفيذها. كما اطلع ميدانيًّا على مراحل سير العمل، ونِسب الإنجاز التي وصلت إليها هذه المشاريع.

وشملت الجولة مشروع صالة الاحتفالات، والمنطقة الصناعية، ومبنى البلدية، وسوق فيفاء العام ومرافقه، وملعب البلدية بحقو فيفاء، ومتنزه طريق 12، ومتنزه فيفاء العام، والمركز الحضاري، وممشى الجوة، وأعمال البلدية في مواقع انهيارات الأمطار السابقة، كإنشاء جسر طريق 8، والطريق المختصر بالمتنزهات، وبعض أعمال البلدية في مجال الإنارة وصيانة الأسفلت، وكذلك سفلتة الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى الوقوف على مشروع كهرباء فيفاء الأرضي المعتمد مؤخرًا لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء بالمحافظة.

كذلك التقى محافظ فيفاء مدير كهرباء فيفاء المهندس محمد علي المالكي، وتمت مناقشة أعمال الحفريات والتمديدات، وتذليل العقبات.

وشدَّد محافظ فيفاء على ضرورة متابعة المشاريع والخدمات، ومضاعفة الجهود، وبذل المزيد؛ لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين، والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتها المحدد، بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة، وتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن من الخدمات.

كما أكد رئيس البلدية أن البلدية أنهت عددًا من المشاريع. وهناك مشاريع جارٍ العمل بها. وتسعى البلدية جاهدة لإنهاء جميع المشاريع، وبذل كل السبل لتذليل العقبات والمعوقات، وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشاريع، وضمان استكمالها وفق الخطط المعدة لذلك.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
10:36 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
12:57 AM

شاهد.. محافظ فيفاء يتفقد المشاريع البلدية

أكد ضرورة إنهاء جميع المشاريع في وقتها المحدد

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
0
153

تفقَّد سفر بن سعد الشهراني، محافظ فيفاء، اليوم الأربعاء عددًا من مشاريع ‫بلدية المحافظة، وذلك في إطار جولات تشمل مختلف المرافق والمشاريع التنموية، يرافقه رئيس مركز الجوة علي الحريصي، ورئيس بلدية فيفاء سعيد بن جبران التليدي، ورئيس المجلس البلدي محمد جابر الفيفي، ومدير المشاريع بالبلدية المهندس محمد عيسى الفيفي، والمختصون بالبلدية.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح من رئيس البلدية عن المشروعات المنفَّذة، والمشاريع الجاري تنفيذها. كما اطلع ميدانيًّا على مراحل سير العمل، ونِسب الإنجاز التي وصلت إليها هذه المشاريع.

وشملت الجولة مشروع صالة الاحتفالات، والمنطقة الصناعية، ومبنى البلدية، وسوق فيفاء العام ومرافقه، وملعب البلدية بحقو فيفاء، ومتنزه طريق 12، ومتنزه فيفاء العام، والمركز الحضاري، وممشى الجوة، وأعمال البلدية في مواقع انهيارات الأمطار السابقة، كإنشاء جسر طريق 8، والطريق المختصر بالمتنزهات، وبعض أعمال البلدية في مجال الإنارة وصيانة الأسفلت، وكذلك سفلتة الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى الوقوف على مشروع كهرباء فيفاء الأرضي المعتمد مؤخرًا لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء بالمحافظة.

كذلك التقى محافظ فيفاء مدير كهرباء فيفاء المهندس محمد علي المالكي، وتمت مناقشة أعمال الحفريات والتمديدات، وتذليل العقبات.

وشدَّد محافظ فيفاء على ضرورة متابعة المشاريع والخدمات، ومضاعفة الجهود، وبذل المزيد؛ لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين، والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتها المحدد، بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة، وتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن من الخدمات.

كما أكد رئيس البلدية أن البلدية أنهت عددًا من المشاريع. وهناك مشاريع جارٍ العمل بها. وتسعى البلدية جاهدة لإنهاء جميع المشاريع، وبذل كل السبل لتذليل العقبات والمعوقات، وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشاريع، وضمان استكمالها وفق الخطط المعدة لذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,197
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,982

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة