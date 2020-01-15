النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بقيمة 15 مليار دولار.. "إسرائيل" تبدأ ضخّ الغاز إلى مصر

عبر خط أنابيب معظمه تحت مياه البحر المتوسط

بدأت "إسرائيل" في ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لأول مرة، اليوم الأربعاء، بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار مدته 15 سنة؛ لتكريره وإعادة تصديره إلى أوروبا.

ووصفت وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة "الإسرائيلية" في بيان مشترك أوردته "فرانس 24" الخطوة بأنها "تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".

وأشارت الوزارتان إلى أن هذا التطور سيمكّن "إسرائيل" من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وسبق أن اشترت "إسرائيل" الغاز من مصر، لكن الأنابيب البرية استُهدِفت مراراً بهجمات نفذتها تنظيمات متطرفة في سيناء في 2011 و2012.

وسيصل الغاز "الإسرائيلي" من حقلي تمار وليفياثان البحريين إلى مصر عبر خط أنابيب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومعظمه تحت الماء، ويربط بين مدينة عسقلان الساحلية والعريش في شبه جزيرة سيناء.

إسرائيل الغاز مصر

الرئيسية/ محطات

اعلان
بقيمة 15 مليار دولار.. "إسرائيل" تبدأ ضخّ الغاز إلى مصر
سبق

بدأت "إسرائيل" في ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لأول مرة، اليوم الأربعاء، بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار مدته 15 سنة؛ لتكريره وإعادة تصديره إلى أوروبا.

ووصفت وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة "الإسرائيلية" في بيان مشترك أوردته "فرانس 24" الخطوة بأنها "تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".

وأشارت الوزارتان إلى أن هذا التطور سيمكّن "إسرائيل" من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وسبق أن اشترت "إسرائيل" الغاز من مصر، لكن الأنابيب البرية استُهدِفت مراراً بهجمات نفذتها تنظيمات متطرفة في سيناء في 2011 و2012.

وسيصل الغاز "الإسرائيلي" من حقلي تمار وليفياثان البحريين إلى مصر عبر خط أنابيب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومعظمه تحت الماء، ويربط بين مدينة عسقلان الساحلية والعريش في شبه جزيرة سيناء.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
04:17 PM

بقيمة 15 مليار دولار.. "إسرائيل" تبدأ ضخّ الغاز إلى مصر

عبر خط أنابيب معظمه تحت مياه البحر المتوسط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
135

بدأت "إسرائيل" في ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لأول مرة، اليوم الأربعاء، بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار مدته 15 سنة؛ لتكريره وإعادة تصديره إلى أوروبا.

ووصفت وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة "الإسرائيلية" في بيان مشترك أوردته "فرانس 24" الخطوة بأنها "تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".

وأشارت الوزارتان إلى أن هذا التطور سيمكّن "إسرائيل" من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وسبق أن اشترت "إسرائيل" الغاز من مصر، لكن الأنابيب البرية استُهدِفت مراراً بهجمات نفذتها تنظيمات متطرفة في سيناء في 2011 و2012.

وسيصل الغاز "الإسرائيلي" من حقلي تمار وليفياثان البحريين إلى مصر عبر خط أنابيب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومعظمه تحت الماء، ويربط بين مدينة عسقلان الساحلية والعريش في شبه جزيرة سيناء.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,835
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,967
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,385
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,007

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة