بقيمة 15 مليار دولار.. "إسرائيل" تبدأ ضخّ الغاز إلى مصر

عبر خط أنابيب معظمه تحت مياه البحر المتوسط

بدأت "إسرائيل" في ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لأول مرة، اليوم الأربعاء، بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار مدته 15 سنة؛ لتكريره وإعادة تصديره إلى أوروبا.

ووصفت وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة "الإسرائيلية" في بيان مشترك أوردته "فرانس 24" الخطوة بأنها "تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".

وأشارت الوزارتان إلى أن هذا التطور سيمكّن "إسرائيل" من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وسبق أن اشترت "إسرائيل" الغاز من مصر، لكن الأنابيب البرية استُهدِفت مراراً بهجمات نفذتها تنظيمات متطرفة في سيناء في 2011 و2012.

وسيصل الغاز "الإسرائيلي" من حقلي تمار وليفياثان البحريين إلى مصر عبر خط أنابيب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومعظمه تحت الماء، ويربط بين مدينة عسقلان الساحلية والعريش في شبه جزيرة سيناء.