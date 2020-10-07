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إغلاق المدارس بالأحياء التي تمثل بؤر تفشي "كورونا" بنيويورك

تمثل 20 % من الإصابات في المدينة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية

أغلقت مئات المدارس العامة والخاصة في مدينة نيويورك في أحياء شهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة بكوفيد 19 وسط رسائل متناقضة من العمدة بشأن أفضل سبل وقف انتشار الفيروس، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أمر حاكم الولاية أندرو كومو بإغلاق المدارس في تسعة أحياء ببروكلين وكوينز يوم الاثنين، وذكر أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن مقترح العمدة بيل دي بلازيو بإغلاق الأعمال غير الضرورية في تلك الأحياء.

وتضم الأحياء المصابة معاقل اليهود الأرثوذوكس، الذين اشتكى بعضهم من فرض الإغلاق عليهم حصريًا.

وتمثل الأحياء التسعة التي أغلقت فيها المدارس أكثر من 20 بالمائة من الإصابات في المدينة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، على الرغم من أنهم يمثلون 7 بالمائة من السكان.

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إغلاق المدارس بالأحياء التي تمثل بؤر تفشي "كورونا" بنيويورك
سبق

أغلقت مئات المدارس العامة والخاصة في مدينة نيويورك في أحياء شهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة بكوفيد 19 وسط رسائل متناقضة من العمدة بشأن أفضل سبل وقف انتشار الفيروس، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أمر حاكم الولاية أندرو كومو بإغلاق المدارس في تسعة أحياء ببروكلين وكوينز يوم الاثنين، وذكر أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن مقترح العمدة بيل دي بلازيو بإغلاق الأعمال غير الضرورية في تلك الأحياء.

وتضم الأحياء المصابة معاقل اليهود الأرثوذوكس، الذين اشتكى بعضهم من فرض الإغلاق عليهم حصريًا.

وتمثل الأحياء التسعة التي أغلقت فيها المدارس أكثر من 20 بالمائة من الإصابات في المدينة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، على الرغم من أنهم يمثلون 7 بالمائة من السكان.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
01:47 AM

إغلاق المدارس بالأحياء التي تمثل بؤر تفشي "كورونا" بنيويورك

تمثل 20 % من الإصابات في المدينة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت مئات المدارس العامة والخاصة في مدينة نيويورك في أحياء شهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة بكوفيد 19 وسط رسائل متناقضة من العمدة بشأن أفضل سبل وقف انتشار الفيروس، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أمر حاكم الولاية أندرو كومو بإغلاق المدارس في تسعة أحياء ببروكلين وكوينز يوم الاثنين، وذكر أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن مقترح العمدة بيل دي بلازيو بإغلاق الأعمال غير الضرورية في تلك الأحياء.

وتضم الأحياء المصابة معاقل اليهود الأرثوذوكس، الذين اشتكى بعضهم من فرض الإغلاق عليهم حصريًا.

وتمثل الأحياء التسعة التي أغلقت فيها المدارس أكثر من 20 بالمائة من الإصابات في المدينة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، على الرغم من أنهم يمثلون 7 بالمائة من السكان.

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