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باكستان تدين بشدة إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة

أكدت تضامنها ودعمها للمملكة في مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي

أدانت باكستان بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، والتي تم اعتراضها وتدميرها باحترافية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن مثل هذه الهجمات تستحق الإدانة، مجددة دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باكستان تدين بشدة إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة
سبق

أدانت باكستان بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، والتي تم اعتراضها وتدميرها باحترافية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن مثل هذه الهجمات تستحق الإدانة، مجددة دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
08:04 PM

باكستان تدين بشدة إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة

أكدت تضامنها ودعمها للمملكة في مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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أدانت باكستان بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، والتي تم اعتراضها وتدميرها باحترافية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن مثل هذه الهجمات تستحق الإدانة، مجددة دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

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