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حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية

عبر 1142 جولة رقابية نفّذتها "الأمانة" على المتنزهات وفي المجمعات

نفّذت أمانة منطقة عسير، ممثلة بالفرق الرقابية واللجان المختصّة، الأسبوع الماضي، 1142 جولة رقابية على الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت "الأمانة"، خلال الجولات الرقابية، 307 مخالفات متنوعة؛ إلى جانب إغلاق 74 منشأة تجارية، كما قامت بعديد من الأعمال التوعوية والتثقيفية لمرتادي الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية؛ بهدف التذكير ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من خلال تطبيق التباعد وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وغيرها.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية
سبق

نفّذت أمانة منطقة عسير، ممثلة بالفرق الرقابية واللجان المختصّة، الأسبوع الماضي، 1142 جولة رقابية على الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت "الأمانة"، خلال الجولات الرقابية، 307 مخالفات متنوعة؛ إلى جانب إغلاق 74 منشأة تجارية، كما قامت بعديد من الأعمال التوعوية والتثقيفية لمرتادي الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية؛ بهدف التذكير ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من خلال تطبيق التباعد وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وغيرها.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
12:09 PM

حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية

عبر 1142 جولة رقابية نفّذتها "الأمانة" على المتنزهات وفي المجمعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نفّذت أمانة منطقة عسير، ممثلة بالفرق الرقابية واللجان المختصّة، الأسبوع الماضي، 1142 جولة رقابية على الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت "الأمانة"، خلال الجولات الرقابية، 307 مخالفات متنوعة؛ إلى جانب إغلاق 74 منشأة تجارية، كما قامت بعديد من الأعمال التوعوية والتثقيفية لمرتادي الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية؛ بهدف التذكير ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من خلال تطبيق التباعد وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وغيرها.

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