النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "البلدية النسائية" تُغلق محلين لمخالفتهما الإجراءت الصحية الاحترازية بالطائف

في جولة الـ 3 أيام.. شملت 100 مرفق تجاري

انخفضت المخالفات للإجراءات الصحية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا بين المرافق التجارية خصوصاً داخل المولات في الطائف، وذلك يعود لزيادة الوعي، وتمشياً مع حملة "أنا ممتثل" التي أطلقتها الأمانة في وقتٍ سابق.

وتابعت "سبق" خلال ثلاثة أيام ماضية، ما نفذته أمانة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق "البلدية النسائية"من جولات على أكثر من 100 مرفق تجاري، تم من خلالها إغلاق اثنين من المحلات ضمن المرافق التجارية لرصد بعض المخالفات الصحية، المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

يُشار إلى أن حملة "أنا ممتثل" تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمجمعات والمطاعم والكافيهات، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تعمل على بث رسائل توعوية بالالتزام بكافة التدابير الوقائية الذاتية، من لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ودعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، وكذلك رفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش والتركيز على الرقابة الذاتية من قبل أصحاب المنشآت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. "البلدية النسائية" تُغلق محلين لمخالفتهما الإجراءت الصحية الاحترازية بالطائف
سبق

انخفضت المخالفات للإجراءات الصحية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا بين المرافق التجارية خصوصاً داخل المولات في الطائف، وذلك يعود لزيادة الوعي، وتمشياً مع حملة "أنا ممتثل" التي أطلقتها الأمانة في وقتٍ سابق.

وتابعت "سبق" خلال ثلاثة أيام ماضية، ما نفذته أمانة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق "البلدية النسائية"من جولات على أكثر من 100 مرفق تجاري، تم من خلالها إغلاق اثنين من المحلات ضمن المرافق التجارية لرصد بعض المخالفات الصحية، المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

يُشار إلى أن حملة "أنا ممتثل" تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمجمعات والمطاعم والكافيهات، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تعمل على بث رسائل توعوية بالالتزام بكافة التدابير الوقائية الذاتية، من لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ودعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، وكذلك رفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش والتركيز على الرقابة الذاتية من قبل أصحاب المنشآت.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
08:55 PM

بالصور.. "البلدية النسائية" تُغلق محلين لمخالفتهما الإجراءت الصحية الاحترازية بالطائف

في جولة الـ 3 أيام.. شملت 100 مرفق تجاري

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
1,467

انخفضت المخالفات للإجراءات الصحية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا بين المرافق التجارية خصوصاً داخل المولات في الطائف، وذلك يعود لزيادة الوعي، وتمشياً مع حملة "أنا ممتثل" التي أطلقتها الأمانة في وقتٍ سابق.

وتابعت "سبق" خلال ثلاثة أيام ماضية، ما نفذته أمانة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق "البلدية النسائية"من جولات على أكثر من 100 مرفق تجاري، تم من خلالها إغلاق اثنين من المحلات ضمن المرافق التجارية لرصد بعض المخالفات الصحية، المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

يُشار إلى أن حملة "أنا ممتثل" تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمجمعات والمطاعم والكافيهات، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تعمل على بث رسائل توعوية بالالتزام بكافة التدابير الوقائية الذاتية، من لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ودعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، وكذلك رفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش والتركيز على الرقابة الذاتية من قبل أصحاب المنشآت.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,833
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة