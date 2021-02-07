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أكثر من 12 مليون بريطاني تلقوا لقاح "كورونا"

تسجيل 15.845 إصابة اليوم

‬تلقى 12 مليوناً و14 ألفاً و288 بريطانياً في المجمل الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وفقاً لبيانات حكومية صدرت، اليوم (الأحد)، فيما تسابق السلطات الزمن لطرح الجرعات.

وأظهرت الأرقام أن بريطانيا سجلت اليوم 15 ألفاً و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و373 حالة وفاة حدثت خلال 28 يوماً من تأكيد الفحوص إصابتهم بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".

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أكثر من 12 مليون بريطاني تلقوا لقاح "كورونا"
سبق

‬تلقى 12 مليوناً و14 ألفاً و288 بريطانياً في المجمل الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وفقاً لبيانات حكومية صدرت، اليوم (الأحد)، فيما تسابق السلطات الزمن لطرح الجرعات.

وأظهرت الأرقام أن بريطانيا سجلت اليوم 15 ألفاً و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و373 حالة وفاة حدثت خلال 28 يوماً من تأكيد الفحوص إصابتهم بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
09:57 PM

أكثر من 12 مليون بريطاني تلقوا لقاح "كورونا"

تسجيل 15.845 إصابة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬تلقى 12 مليوناً و14 ألفاً و288 بريطانياً في المجمل الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وفقاً لبيانات حكومية صدرت، اليوم (الأحد)، فيما تسابق السلطات الزمن لطرح الجرعات.

وأظهرت الأرقام أن بريطانيا سجلت اليوم 15 ألفاً و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و373 حالة وفاة حدثت خلال 28 يوماً من تأكيد الفحوص إصابتهم بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".

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