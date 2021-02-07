أكثر من 12 مليون بريطاني تلقوا لقاح "كورونا"
تسجيل 15.845 إصابة اليوم
تلقى 12 مليوناً و14 ألفاً و288 بريطانياً في المجمل الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وفقاً لبيانات حكومية صدرت، اليوم (الأحد)، فيما تسابق السلطات الزمن لطرح الجرعات.
وأظهرت الأرقام أن بريطانيا سجلت اليوم 15 ألفاً و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و373 حالة وفاة حدثت خلال 28 يوماً من تأكيد الفحوص إصابتهم بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".
أكثر من 12 مليون بريطاني تلقوا لقاح "كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-07
تلقى 12 مليوناً و14 ألفاً و288 بريطانياً في المجمل الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وفقاً لبيانات حكومية صدرت، اليوم (الأحد)، فيما تسابق السلطات الزمن لطرح الجرعات.
وأظهرت الأرقام أن بريطانيا سجلت اليوم 15 ألفاً و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و373 حالة وفاة حدثت خلال 28 يوماً من تأكيد الفحوص إصابتهم بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
09:57 PM
أكثر من 12 مليون بريطاني تلقوا لقاح "كورونا"
تسجيل 15.845 إصابة اليوم
تلقى 12 مليوناً و14 ألفاً و288 بريطانياً في المجمل الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وفقاً لبيانات حكومية صدرت، اليوم (الأحد)، فيما تسابق السلطات الزمن لطرح الجرعات.
وأظهرت الأرقام أن بريطانيا سجلت اليوم 15 ألفاً و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و373 حالة وفاة حدثت خلال 28 يوماً من تأكيد الفحوص إصابتهم بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".