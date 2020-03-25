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إندونيسيا: 105 حالات إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات جراء الفيروس 58 شخصًا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم تسجيل 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الحالات المصابة في إندونيسيا إلى 790 إصابة.

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو: ثلاثة أشخاص آخرين توفوا ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 58 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد إندونيسيا

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إندونيسيا: 105 حالات إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم تسجيل 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الحالات المصابة في إندونيسيا إلى 790 إصابة.

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو: ثلاثة أشخاص آخرين توفوا ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 58 شخصًا.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:50 PM

إندونيسيا: 105 حالات إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات جراء الفيروس 58 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم تسجيل 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الحالات المصابة في إندونيسيا إلى 790 إصابة.

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو: ثلاثة أشخاص آخرين توفوا ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 58 شخصًا.

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