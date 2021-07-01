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إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين إلى مفاعل نطنز

دبلوماسي طالب بضرورة دخولهم الأسبوع المقبل

ذكر دبلوماسيون، اليوم (الخميس)، أن إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعةً بمخاوف أمنية؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

وبيّنوا أن الخلاف المستمر منذ أسابيع في طريقه إلى الحل، لكنه أثار توترًا مع الغرب في ظل تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.

من جانبه قال دبلوماسي غربي يتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب: "إنهم يستفزوننا، ويجب السماح للمفتشين بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل".

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين إلى مفاعل نطنز
سبق

ذكر دبلوماسيون، اليوم (الخميس)، أن إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعةً بمخاوف أمنية؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

وبيّنوا أن الخلاف المستمر منذ أسابيع في طريقه إلى الحل، لكنه أثار توترًا مع الغرب في ظل تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.

من جانبه قال دبلوماسي غربي يتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب: "إنهم يستفزوننا، ويجب السماح للمفتشين بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل".

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
07:46 PM

إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين إلى مفاعل نطنز

دبلوماسي طالب بضرورة دخولهم الأسبوع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر دبلوماسيون، اليوم (الخميس)، أن إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعةً بمخاوف أمنية؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

وبيّنوا أن الخلاف المستمر منذ أسابيع في طريقه إلى الحل، لكنه أثار توترًا مع الغرب في ظل تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.

من جانبه قال دبلوماسي غربي يتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب: "إنهم يستفزوننا، ويجب السماح للمفتشين بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل".

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