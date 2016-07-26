لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية طلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي 2021-2022.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، في اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء الماضي؛ السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل دون تحديد سقف لكل نادٍ.

وكشفت اللجنة عن المتطلبات الواجب توفرها في حال رغب أي فريق بطلب حكام أجانب؛ وهي:

- يرفع طلب الإسناد قبل 16 يومًا من موعد المباراة، سواء على أرض الفريق أو خارجه.

- إرفاق الحوالة الخاصة بسداد تكلفة الطلب أو تسليم شيك مصدق قبل المباراة بـ16 يومًا.

- في حال قام الناديان بالطلب والتحويل لنفس المباراة، يتم اعتبار الطلب من النادي الذي أتمّ الحوالة أولًا، وتتم إعادة الرسوم للنادي الآخر.

وأشارت اللجنة إلى أن تكلفة طلب طاقم تحكيم غير سعودي تصل إلى 175 ألف ريال "4 حكام"، يتألف من: حكم ساحة، وحكم مساعد أول، وحكم مساعد ثانٍ، وحكم فيديو، فيما تصل التكلفة إلى 219 ألف ريال في حال طلب 5 حكام من بينهم حكم مساعد تقنية الفيديو.