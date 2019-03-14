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تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" بالجزائر

لامرأة تبلغ من العمر 51 عاماً في "البليدة"

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة البليدة، 50 كلم جنوبي غرب العاصمة الجزائر.

وأوضح بيان للوزارة أنّ الأمر يتعلق بامرأة تبلغ من العمر 51 عاماً.

وأشار المصدر ذاته إلى تسجيل 10 حالات جديدة مؤكدة بالإصابة بفيروس "كورونا"، منها 7 حالات بمحافظات البليدة وتيزي وزو، والجزائر العاصمة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 37 حالة منها 3 وفيات.

وأكدت وزارة الصحة أن 12 مريضاً غادروا الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم، مبرزة أن التحاليل الوبائية ما زالت مستمرة؛ لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين.

وأضافت أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة يبقى ساري المفعول، وتبقى الفرق الطبية مجندةً وفي أقصى مستويات التأهب.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" بالجزائر
سبق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة البليدة، 50 كلم جنوبي غرب العاصمة الجزائر.

وأوضح بيان للوزارة أنّ الأمر يتعلق بامرأة تبلغ من العمر 51 عاماً.

وأشار المصدر ذاته إلى تسجيل 10 حالات جديدة مؤكدة بالإصابة بفيروس "كورونا"، منها 7 حالات بمحافظات البليدة وتيزي وزو، والجزائر العاصمة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 37 حالة منها 3 وفيات.

وأكدت وزارة الصحة أن 12 مريضاً غادروا الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم، مبرزة أن التحاليل الوبائية ما زالت مستمرة؛ لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين.

وأضافت أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة يبقى ساري المفعول، وتبقى الفرق الطبية مجندةً وفي أقصى مستويات التأهب.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
04:55 PM

تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" بالجزائر

لامرأة تبلغ من العمر 51 عاماً في "البليدة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة البليدة، 50 كلم جنوبي غرب العاصمة الجزائر.

وأوضح بيان للوزارة أنّ الأمر يتعلق بامرأة تبلغ من العمر 51 عاماً.

وأشار المصدر ذاته إلى تسجيل 10 حالات جديدة مؤكدة بالإصابة بفيروس "كورونا"، منها 7 حالات بمحافظات البليدة وتيزي وزو، والجزائر العاصمة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 37 حالة منها 3 وفيات.

وأكدت وزارة الصحة أن 12 مريضاً غادروا الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم، مبرزة أن التحاليل الوبائية ما زالت مستمرة؛ لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين.

وأضافت أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة يبقى ساري المفعول، وتبقى الفرق الطبية مجندةً وفي أقصى مستويات التأهب.

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