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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419

زلزال ثانٍ يضرب بحر إيجة يسبِّب موجات تسونامي جزئي

أعلنت السلطات التركية مساء الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا من جراء الزلزال الذي وقع في مدينة أزمير إلى 12 وفاة، وأكثر من 419 جريحًا.

وبحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، فإن 12 تركيًّا لقوا مصرعهم من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب أزمير، فيما تم تسجيل إصابة 419 آخرين.

وكانت إدارة الطوارئ والكوارث قد أعلنت حدوث زلزال ثانٍ بقوة 5.1 درجة في بحر إيجة غربي البلاد، بعد أن أعلنت وقوع زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر بولاية أزمير غربي تركيا.

وتسبب الزلزال في حدوث "تسونامي" جزئي في منطقة "سفري حصار".

زلزال تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419
سبق

أعلنت السلطات التركية مساء الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا من جراء الزلزال الذي وقع في مدينة أزمير إلى 12 وفاة، وأكثر من 419 جريحًا.

وبحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، فإن 12 تركيًّا لقوا مصرعهم من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب أزمير، فيما تم تسجيل إصابة 419 آخرين.

وكانت إدارة الطوارئ والكوارث قد أعلنت حدوث زلزال ثانٍ بقوة 5.1 درجة في بحر إيجة غربي البلاد، بعد أن أعلنت وقوع زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر بولاية أزمير غربي تركيا.

وتسبب الزلزال في حدوث "تسونامي" جزئي في منطقة "سفري حصار".

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
08:21 PM

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419

زلزال ثانٍ يضرب بحر إيجة يسبِّب موجات تسونامي جزئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات التركية مساء الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا من جراء الزلزال الذي وقع في مدينة أزمير إلى 12 وفاة، وأكثر من 419 جريحًا.

وبحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، فإن 12 تركيًّا لقوا مصرعهم من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب أزمير، فيما تم تسجيل إصابة 419 آخرين.

وكانت إدارة الطوارئ والكوارث قد أعلنت حدوث زلزال ثانٍ بقوة 5.1 درجة في بحر إيجة غربي البلاد، بعد أن أعلنت وقوع زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر بولاية أزمير غربي تركيا.

وتسبب الزلزال في حدوث "تسونامي" جزئي في منطقة "سفري حصار".

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