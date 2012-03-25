"بن زقر" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تنال أول رخصة إيداع وإعادة تصدير

مع خيار تأجيل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة حتى بيع المنتجات

‬أعلن الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن حصول شركة بن زقر للخدمات اللوجستية أحد أكبر المراكز اللوجستية في المملكة، على رخصة الإيداع وإعادة التصدير الصادرة من الجمارك السعودية كأول مركز لوجستي في المملكة مملوك من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي سيمكّن المركز من تلبية الاحتياجات اللوجستية لمختلف الشركات المحلية والعالمية في استلام الشحنات وتخزينها، مع خيار تأجيل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة حتى يتم بيع المنتجات داخل السوق المحلي أو إعادة تصديرها خارج المملكة دون دفع الرسوم، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات المتنوعة مثل "التعبئة، والتغليف للمنتجات الاستهلاكية".

ويمتد مركز "ابن زقر" للخدمات اللوجستية بالوادي الصناعي على مساحة إجمالية تبلغ 306 آلاف متر مربع، بمساحة مباني تقدر بـ 106 آلاف متر مربع وارتفاع 50 متراً مكيفة بالكامل، في حين تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 110 آلاف طبلية لتخزين المنتجات الطبية والغذائية باستخدام أحدث تقنيات الأتمتة وفقا لأحدث المعايير العالمية، مع وجود 54 بوابة لاستقبال جميع أنواع الشاحنات، ومواقف مهيأة لاستقبال 180 شاحنة في وقت واحد لتسهيل عمليات التحميل والتنزيل، إضافة إلى أنظمة أوتوماتيكية لمناولة أكثر من 15 ألف وحدة تخزين في اليوم.

من جهته، صرح أحمد بن يوسف بشناق، العضو المنتدب لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية قائلاً: سوف يحقق مركز بن زقر للخدمات اللوجستية نقلة نوعية في حركة مناولة البضائع عبر ميناء الملك عبدالله، في إمداد السوق المحلي والعالمي بمنتجات ذات جودة عالية، لما يتمتع به من تقنيات متطورة.

وأضاف: المدينة الاقتصادية تهدف لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني، وما يمثله الوادي الصناعي بالمدينة من أهمية باعتباره أحـد المنصات اللوجستية الرائدة في المملكة، ونقطة ربط رئيسة متقدمة لخطوط التجارة الدولية بين الشرق والغرب، تماشياً مع رؤية 2030 لجعل المملكة مركزاً عالمياً لقطاع الخدمات اللوجستية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "ابن زقر" أحمد بن محمد عبيد بن زقر: تفخر شركة بن زقر اليوم كأول شركة خاصة تحصل على رخصة إيداع وإعادة تصدير، حيث ندرك أهمية قطاع الخدمات اللوجستية في دعم النمو الاقتصادي، خاصة في ظلّ رؤية المملكة 2030 وما تضمنته في هذا الخصوص من أهداف.

وأضاف: اختيار الشركة للمدينة الاقتصادية جاء بفضل المزايا والحوافز التي تقدمها للمستثمرين وموقعها المتوسط لخطوط التجارة والملاحة العالمية، الأمر الذي سيدعم مساعينا الرامية لإحداث الفرق في خدماتنا ومنتجاتنا وإضافة القيمة النوعية لكافة عملائنا، ومستهلكي المنتجات التي نوفرها.

وأردف: تم استثمار أكثر من مليار ريال في المركز حيث تمّ تجهيزه وفق أحدث المعايير العالمية ليكون بوابة للأسواق المحلية والدولية من خلال ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة المستثمرة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، بفضل المزايا التنافسية التي يقدمها للمستثمرين سواء البنية التحتية المتكاملة، أو الموقع الاستراتيجي واتصاله المباشر بميناء الملك عبدالله.

يضاف إلى ذلك وجود منطقة خاصة للغاز الطبيعي، والحزمة الشاملة للمرافق والحلول السكنية التي تناسب كافة مستويات الدخل، وجود نافذة تنظيمية واحدة متمثلة في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والتي تقوم بتقديم كل الإجراءات الحكومية وتحفيز سهولة ممارسة الأعمال للمستثمرين من داخل وخارج المملكة.