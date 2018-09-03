كليات الجامعة في الأفلاج تناقش إجراءات الحذف والإضافة

في اجتماعها الأول

ترأس المشرف على كليات جامعة الأمير سطام في الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم، الجلسة الأولى التي عقدتها كلية العلوم والدراسات الإنسانية؛ لمناقشة الحذف والإضافة والشعب الدراسية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المحاور التي تهم الطلبة، ومنها الحذف والإضافة لبعض المقررات والشعب الدراسية، ومناقشة بعض الإشكالات التي قد تواجه الطالب، وبحث أوجه حلها.

كما ثمن "الكبيري" في ختام الاجتماع للجنة القبول والتسجيل جهودهم المبذولة طيلة فترة التسجيل.

يذكر أن كليات الجامعة بالأفلاج، افتتحت هذا العام قاعة خاصة بالقبول والتسجيل تم تزويدها بأجهزة حاسب آلي وآلات طباعة، تتيح للطالب التعامل مع جميع متطلباته الجامعية، فيما تم وضع جداريات عليها أهم الخطوات التي يحتاجها الطالب في العمليات الأكاديمية التي يحتاجها، بحيث يتمكن الطالب من الاطلاع على جدوله الأكاديمي وطباعته، وغيرها من الخدمات الأخرى التي توفر على الطلاب الجهد والوقت .