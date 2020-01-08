النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "دربشي"

أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتعازي ومواساة أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب علي بن أحمد عطيف دربشي - رحمه الله -، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.

وتفصيلاً، عبَّر نائب أمير المنطقة عن خالص العزاء والمواساة لوالد وذوي الشهيد دربشي في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

جازان نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز الشهيد علي دربشي الحد الجنوبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "دربشي"
سبق

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتعازي ومواساة أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب علي بن أحمد عطيف دربشي - رحمه الله -، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.

وتفصيلاً، عبَّر نائب أمير المنطقة عن خالص العزاء والمواساة لوالد وذوي الشهيد دربشي في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
01:39 AM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "دربشي"

أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
1,630

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتعازي ومواساة أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب علي بن أحمد عطيف دربشي - رحمه الله -، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.

وتفصيلاً، عبَّر نائب أمير المنطقة عن خالص العزاء والمواساة لوالد وذوي الشهيد دربشي في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,475
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,779
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,196
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,770

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة