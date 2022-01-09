قبرص تكشف عن متحور جديد يجمع بين دلتا وأوميكرون

أُطلق عليه بشكل مؤقت اسم "دلتاكرون"

أعلنت قبرص عن سلالة جديدة من فيروس كورونا تجمع بين المتحورين دلتا وأوميكرون؛ بينما لم تعلق منظمة الصحة العالمية على ذلك وفقًا لتقارير قبرصية.

وتخطط وزارة الصحة القبرصية للإعلان عن مزيد من المعلومات حول "دلتاكرون" في مؤتمر صحفي الأسبوع الجاري؛ علمًا بأنه لم يتم الإعلان عن الاسم العلمي للسلاسة الجديدة حتى الآن، والتي تم تعريفها باسم "دلتاكرون".

وأشارت التقارير إلى أن الباحث ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص، هو من اكتشف السلالة الجديدة "دلتاكرون" التي تجمع بين دلتا وأوميكرون، بسبب تركيبتها الجينية المتشابهة مع كليهما.

وقال كوستريكيس: "في الأيام المقبلة يتبين ما إذا كانت هذه السلالة أكثر قوة أو معدية بشكل مختلف عن السلالتين المهيمنتين وهما دلتا وأوميكرون".

وتم العثور على "دلتاكرون" لدى 10 مرضى؛ في حين قال وزير الصحة القبرصي: إن المتحور الجديد لا يدعو للقلق في الوقت الحالي.

ويأتي الإعلان عن "دلتاكرون"، بعد أسبوع واحد من اكتشاف متغير جديد لفيروس كورونا يُعرف باسم (IHU) في فرنسا، وأصاب 12 شخصًا.