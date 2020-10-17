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في الوقت القاتل.. الوحدة يفسد فرحة القادسية ويقلب الطاولة

في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قلب الوحدة تأخره بهدف أمام نظيره القادسية إلى فوز قاتل 2/ 1 في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وبهذه النتيجة خطف الوحدة النقاط الثلاث في أولى مبارياته.

الشوط الأول انتهى قدساويًّا بهدف حسن العمري عند الدقيقة الـ31 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ89، أحرز "ديمتري" هدف التعادل للوحدة من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وتحديدا عند الدقيقة الـ95، ومن تسديدة قوية من قدم أحمد عبده، استقرت الكرة داخل شباك القادسية هدفًا ثانيًا.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الوقت القاتل.. الوحدة يفسد فرحة القادسية ويقلب الطاولة
سبق

قلب الوحدة تأخره بهدف أمام نظيره القادسية إلى فوز قاتل 2/ 1 في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وبهذه النتيجة خطف الوحدة النقاط الثلاث في أولى مبارياته.

الشوط الأول انتهى قدساويًّا بهدف حسن العمري عند الدقيقة الـ31 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ89، أحرز "ديمتري" هدف التعادل للوحدة من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وتحديدا عند الدقيقة الـ95، ومن تسديدة قوية من قدم أحمد عبده، استقرت الكرة داخل شباك القادسية هدفًا ثانيًا.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
10:17 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
11:40 PM

في الوقت القاتل.. الوحدة يفسد فرحة القادسية ويقلب الطاولة

في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
1,765

قلب الوحدة تأخره بهدف أمام نظيره القادسية إلى فوز قاتل 2/ 1 في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وبهذه النتيجة خطف الوحدة النقاط الثلاث في أولى مبارياته.

الشوط الأول انتهى قدساويًّا بهدف حسن العمري عند الدقيقة الـ31 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ89، أحرز "ديمتري" هدف التعادل للوحدة من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وتحديدا عند الدقيقة الـ95، ومن تسديدة قوية من قدم أحمد عبده، استقرت الكرة داخل شباك القادسية هدفًا ثانيًا.

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