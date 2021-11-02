النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برصيد "14" نقطة.. النصر يتصدّر دوري ممتاز السلة

قفز نادي النصر إلى صدارة ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة السابعة التي اختُتِمت مساء أمس، دون أي هزيمة برصيد "14" نقطة.

وحقق نادي النصر فوزًا على ضيفه نادي النهضة 103-63، فيما حل الأخير بالمركز الحادي عشر برصيد "7" نقاط ولديه لقاء مؤجل مع نادي الفتح.

وقفز نادي أحد إلى المركز الثاني برصيد "13" نقطة بعد تغلبه على مضيفه نادي الهلال 100-98؛ حيث تراجع الأخير إلى المركز الثالث برصيد "13" نقطة، وكل منهما لديه هزيمة واحدة. فيما جاء نادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد "12" نقطة بعد فوزه على مضيفه نادي السلام 77-70 الذي حل في المركز الثامن برصيد "9" نقاط.

وتقدم نادي الأنصار في الترتيب للمركز الخامس برصيد (11) نقطة بعد فوزه على النادي الأهلي 76-75, بينما حلّ النادي الأهلي في المركز السابع برصيد "10" نقاط.

وحلّ نادي الوحدة في المركز السادس برصيد "11" نقطة بعد فوزه على مضيفه نادي الفتح 77-70؛ حيث تراجع نادي الفتح إلى المركز التاسع برصيد "8" نقاط.

وحقّق نادي ضباء أول فوزٍ له على حساب نادي أبها 71-68، وتقدم بذلك إلى المركز العاشر برصيد "8" نقاط، بينما حلّ الأخير في المركز الثاني عشر برصيد "7" نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
برصيد "14" نقطة.. النصر يتصدّر دوري ممتاز السلة
سبق

قفز نادي النصر إلى صدارة ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة السابعة التي اختُتِمت مساء أمس، دون أي هزيمة برصيد "14" نقطة.

وحقق نادي النصر فوزًا على ضيفه نادي النهضة 103-63، فيما حل الأخير بالمركز الحادي عشر برصيد "7" نقاط ولديه لقاء مؤجل مع نادي الفتح.

وقفز نادي أحد إلى المركز الثاني برصيد "13" نقطة بعد تغلبه على مضيفه نادي الهلال 100-98؛ حيث تراجع الأخير إلى المركز الثالث برصيد "13" نقطة، وكل منهما لديه هزيمة واحدة. فيما جاء نادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد "12" نقطة بعد فوزه على مضيفه نادي السلام 77-70 الذي حل في المركز الثامن برصيد "9" نقاط.

وتقدم نادي الأنصار في الترتيب للمركز الخامس برصيد (11) نقطة بعد فوزه على النادي الأهلي 76-75, بينما حلّ النادي الأهلي في المركز السابع برصيد "10" نقاط.

وحلّ نادي الوحدة في المركز السادس برصيد "11" نقطة بعد فوزه على مضيفه نادي الفتح 77-70؛ حيث تراجع نادي الفتح إلى المركز التاسع برصيد "8" نقاط.

وحقّق نادي ضباء أول فوزٍ له على حساب نادي أبها 71-68، وتقدم بذلك إلى المركز العاشر برصيد "8" نقاط، بينما حلّ الأخير في المركز الثاني عشر برصيد "7" نقاط.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
05:47 PM

برصيد "14" نقطة.. النصر يتصدّر دوري ممتاز السلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
649

قفز نادي النصر إلى صدارة ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة السابعة التي اختُتِمت مساء أمس، دون أي هزيمة برصيد "14" نقطة.

وحقق نادي النصر فوزًا على ضيفه نادي النهضة 103-63، فيما حل الأخير بالمركز الحادي عشر برصيد "7" نقاط ولديه لقاء مؤجل مع نادي الفتح.

وقفز نادي أحد إلى المركز الثاني برصيد "13" نقطة بعد تغلبه على مضيفه نادي الهلال 100-98؛ حيث تراجع الأخير إلى المركز الثالث برصيد "13" نقطة، وكل منهما لديه هزيمة واحدة. فيما جاء نادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد "12" نقطة بعد فوزه على مضيفه نادي السلام 77-70 الذي حل في المركز الثامن برصيد "9" نقاط.

وتقدم نادي الأنصار في الترتيب للمركز الخامس برصيد (11) نقطة بعد فوزه على النادي الأهلي 76-75, بينما حلّ النادي الأهلي في المركز السابع برصيد "10" نقاط.

وحلّ نادي الوحدة في المركز السادس برصيد "11" نقطة بعد فوزه على مضيفه نادي الفتح 77-70؛ حيث تراجع نادي الفتح إلى المركز التاسع برصيد "8" نقاط.

وحقّق نادي ضباء أول فوزٍ له على حساب نادي أبها 71-68، وتقدم بذلك إلى المركز العاشر برصيد "8" نقاط، بينما حلّ الأخير في المركز الثاني عشر برصيد "7" نقاط.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,992
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,922
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,065
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,144

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة