تونس تسجِّل 61 حالة وفاة جديدة و2649 إصابة بفيروس كورونا

سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.
تونس تسجِّل 61 حالة وفاة جديدة و2649 إصابة بفيروس كورونا
أكثر من 10 آلاف فارقوا الحياة.. وإجمالي الإصابات يقترب من 300 ألف
سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.
سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
تونس تسجِّل 61 حالة وفاة جديدة و2649 إصابة بفيروس كورونا
أكثر من 10 آلاف فارقوا الحياة.. وإجمالي الإصابات يقترب من 300 ألف
سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.