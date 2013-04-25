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تونس تسجِّل 61 حالة وفاة جديدة و2649 إصابة بفيروس كورونا

أكثر من 10 آلاف فارقوا الحياة.. وإجمالي الإصابات يقترب من 300 ألف

سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجِّل 61 حالة وفاة جديدة و2649 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
11:59 PM

تونس تسجِّل 61 حالة وفاة جديدة و2649 إصابة بفيروس كورونا

أكثر من 10 آلاف فارقوا الحياة.. وإجمالي الإصابات يقترب من 300 ألف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.

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