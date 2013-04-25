سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.

تونس تسجِّل 61 حالة وفاة جديدة و2649 إصابة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-24 سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 11:59 PM

تونس تسجِّل 61 حالة وفاة جديدة و2649 إصابة بفيروس كورونا أكثر من 10 آلاف فارقوا الحياة.. وإجمالي الإصابات يقترب من 300 ألف





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سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.