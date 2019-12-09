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بعد تسمم العشرات.. جمع41 عينة من مطعم بحر أبو سكينة بعسير

تمهيدًا لفحصها والنتائج بعد 72 ساعة

أكدت أمانة منطقة عسير جمعها 41 عينة من المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم في مركز بحر أبو سكينة.

وقالت الأمانة إنه تم جمع 41 عينة مختلفة من الأطعمة، والدجاج، ومسحات من الأرضيات والأواني تمهيداً لفحصها في مختبر الأمانة، مبينة أن النتائج ستظهر خلال 72 ساعة .
وكان ‏مدير الرقابة الشاملة والتراخيص بأمانة عسير الدكتور محمد العاوي وعدد من مراقبي الأمانة قد وقفوا ميدانيًا على المطعم المعني بالحادثة في مركز بحر أبو سكينة لمتابعة إجراءات التقصي والفحص في المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم لعشرات الأشخاص.

مطعم بحر أبو سكينة أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تسمم العشرات.. جمع41 عينة من مطعم بحر أبو سكينة بعسير
سبق

أكدت أمانة منطقة عسير جمعها 41 عينة من المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم في مركز بحر أبو سكينة.

وقالت الأمانة إنه تم جمع 41 عينة مختلفة من الأطعمة، والدجاج، ومسحات من الأرضيات والأواني تمهيداً لفحصها في مختبر الأمانة، مبينة أن النتائج ستظهر خلال 72 ساعة .
وكان ‏مدير الرقابة الشاملة والتراخيص بأمانة عسير الدكتور محمد العاوي وعدد من مراقبي الأمانة قد وقفوا ميدانيًا على المطعم المعني بالحادثة في مركز بحر أبو سكينة لمتابعة إجراءات التقصي والفحص في المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم لعشرات الأشخاص.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
04:35 PM

بعد تسمم العشرات.. جمع41 عينة من مطعم بحر أبو سكينة بعسير

تمهيدًا لفحصها والنتائج بعد 72 ساعة

A A A
محمد طيران - عسير
1
1,183

أكدت أمانة منطقة عسير جمعها 41 عينة من المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم في مركز بحر أبو سكينة.

وقالت الأمانة إنه تم جمع 41 عينة مختلفة من الأطعمة، والدجاج، ومسحات من الأرضيات والأواني تمهيداً لفحصها في مختبر الأمانة، مبينة أن النتائج ستظهر خلال 72 ساعة .
وكان ‏مدير الرقابة الشاملة والتراخيص بأمانة عسير الدكتور محمد العاوي وعدد من مراقبي الأمانة قد وقفوا ميدانيًا على المطعم المعني بالحادثة في مركز بحر أبو سكينة لمتابعة إجراءات التقصي والفحص في المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم لعشرات الأشخاص.

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