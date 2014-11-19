النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بغياب المدرب فلادان.. الاتفاق يجري تدريبه الرئيس تأهباً لملاقاة الحزم

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة مضيفه الحزم ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

وكان التدريب الذي قاده الصربي مساعد المدرب داركوتيزوفيتش مؤقتاً خلفاً للمدرب فلادان ميلويفيتش الذي غادر لبلاده لتلقي واجب العزاء في وفاة والده، واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم داركو الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بالمناورة الرئيسية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل تغادر القائمة المختارة صباح يوم غدٍ السبت من مطار الملك فهد بالدمام متوجهة إلى القصيم ثم الرس؛ حيث سيؤدي الفريق تدريبه الأخير في نادي الحزم الذي سيحتضن مواجهة فارس الدهناء مع الحزم عصر يوم الأحد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بغياب المدرب فلادان.. الاتفاق يجري تدريبه الرئيس تأهباً لملاقاة الحزم
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة مضيفه الحزم ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

وكان التدريب الذي قاده الصربي مساعد المدرب داركوتيزوفيتش مؤقتاً خلفاً للمدرب فلادان ميلويفيتش الذي غادر لبلاده لتلقي واجب العزاء في وفاة والده، واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم داركو الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بالمناورة الرئيسية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل تغادر القائمة المختارة صباح يوم غدٍ السبت من مطار الملك فهد بالدمام متوجهة إلى القصيم ثم الرس؛ حيث سيؤدي الفريق تدريبه الأخير في نادي الحزم الذي سيحتضن مواجهة فارس الدهناء مع الحزم عصر يوم الأحد.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
08:09 PM

بغياب المدرب فلادان.. الاتفاق يجري تدريبه الرئيس تأهباً لملاقاة الحزم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
128

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة مضيفه الحزم ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

وكان التدريب الذي قاده الصربي مساعد المدرب داركوتيزوفيتش مؤقتاً خلفاً للمدرب فلادان ميلويفيتش الذي غادر لبلاده لتلقي واجب العزاء في وفاة والده، واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم داركو الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بالمناورة الرئيسية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل تغادر القائمة المختارة صباح يوم غدٍ السبت من مطار الملك فهد بالدمام متوجهة إلى القصيم ثم الرس؛ حيث سيؤدي الفريق تدريبه الأخير في نادي الحزم الذي سيحتضن مواجهة فارس الدهناء مع الحزم عصر يوم الأحد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,649
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,228
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,248

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة