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"الصحة": تسجيل 189 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 190 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح

دعت للتواصل مع مركز 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس

دعت وزارة الصحة اليوم الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاح كورونا مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية .

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (189) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 361725) حالة، من بينها (2958) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (380) حالة حرجة.


كما تم تسجيل (190) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (352608) حالات, وبلغ عدد الوفيات (6159)حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، فيما تم إجراء (34798) فحصاً مخبرياً جديداً .

وأهابت الصحة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاح كورونا.
ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.


كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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"الصحة" تدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح
سبق

دعت وزارة الصحة اليوم الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاح كورونا مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية .

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (189) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 361725) حالة، من بينها (2958) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (380) حالة حرجة.


كما تم تسجيل (190) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (352608) حالات, وبلغ عدد الوفيات (6159)حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، فيما تم إجراء (34798) فحصاً مخبرياً جديداً .

وأهابت الصحة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاح كورونا.
ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.


كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
04:09 PM

"الصحة" تدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح

دعت للتواصل مع مركز 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة الصحة اليوم الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاح كورونا مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية .

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (189) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 361725) حالة، من بينها (2958) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (380) حالة حرجة.


كما تم تسجيل (190) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (352608) حالات, وبلغ عدد الوفيات (6159)حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، فيما تم إجراء (34798) فحصاً مخبرياً جديداً .

وأهابت الصحة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاح كورونا.
ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.


كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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