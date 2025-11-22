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"سيف بن زايد" يصل إلى الرياض

لحضور سباق الفورميلا E

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى الرياض اليوم، لحضور سباق الفورميلا E، والفعاليات المصاحبة له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومندوب عن المراسم الملكية.

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الرياض فورميلا إي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سيف بن زايد" يصل إلى الرياض
سبق

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى الرياض اليوم، لحضور سباق الفورميلا E، والفعاليات المصاحبة له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومندوب عن المراسم الملكية.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
03:02 PM

"سيف بن زايد" يصل إلى الرياض

لحضور سباق الفورميلا E

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
6,131

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى الرياض اليوم، لحضور سباق الفورميلا E، والفعاليات المصاحبة له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومندوب عن المراسم الملكية.

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