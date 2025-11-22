"سيف بن زايد" يصل إلى الرياض

لحضور سباق الفورميلا E

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى الرياض اليوم، لحضور سباق الفورميلا E، والفعاليات المصاحبة له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومندوب عن المراسم الملكية.