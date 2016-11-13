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بسبب الهلال: تأجيل انطلاقة "خليجي 24".. والقرعة الجديدة غدًا

قرّر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إعادة قرعة خليجي 24؛ حيث ستسحب رسميًّا غدًا الخميس بعد الموافقة الرسمية لمنتخبات السعودية والإمارات والبحرين على المشاركة في البطولة، اعتبارًا من 26 نوفمبر الجاري.

وأصدر اتحاد كأس الخليج العربي قرارًا بتأجيل موعد انطلاق خليجي يومين؛ لمنح المنتخب السعودي فرصة لاستعادة دولييه من نادي الهلال الذي يلعب إياب نهائي أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني، المقرر 24 نوفمبر، وفقًا لما أعلنه جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

ويشهد اجتماع الغد، إعادة إجراء القرعة بنظام المجموعتين؛ كل منهما تضم 4 منتخبات؛ يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة للدور قبل النهائي، على أن يلتقي أول كل مجموعة مع ثاني المجموعة الثانية، والعكس.

ويلتقي الفائز من كل مباراة في قبل النهائي في المباراة النهائية والخاسران؛ لتحديد صاحبَي المركزين الثالث والرابع.

خليجي 24 اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب الهلال: تأجيل انطلاقة "خليجي 24".. والقرعة الجديدة غدًا
سبق

قرّر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إعادة قرعة خليجي 24؛ حيث ستسحب رسميًّا غدًا الخميس بعد الموافقة الرسمية لمنتخبات السعودية والإمارات والبحرين على المشاركة في البطولة، اعتبارًا من 26 نوفمبر الجاري.

وأصدر اتحاد كأس الخليج العربي قرارًا بتأجيل موعد انطلاق خليجي يومين؛ لمنح المنتخب السعودي فرصة لاستعادة دولييه من نادي الهلال الذي يلعب إياب نهائي أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني، المقرر 24 نوفمبر، وفقًا لما أعلنه جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

ويشهد اجتماع الغد، إعادة إجراء القرعة بنظام المجموعتين؛ كل منهما تضم 4 منتخبات؛ يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة للدور قبل النهائي، على أن يلتقي أول كل مجموعة مع ثاني المجموعة الثانية، والعكس.

ويلتقي الفائز من كل مباراة في قبل النهائي في المباراة النهائية والخاسران؛ لتحديد صاحبَي المركزين الثالث والرابع.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
06:15 PM

بسبب الهلال: تأجيل انطلاقة "خليجي 24".. والقرعة الجديدة غدًا

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محمد البقمي - الرياض
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قرّر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إعادة قرعة خليجي 24؛ حيث ستسحب رسميًّا غدًا الخميس بعد الموافقة الرسمية لمنتخبات السعودية والإمارات والبحرين على المشاركة في البطولة، اعتبارًا من 26 نوفمبر الجاري.

وأصدر اتحاد كأس الخليج العربي قرارًا بتأجيل موعد انطلاق خليجي يومين؛ لمنح المنتخب السعودي فرصة لاستعادة دولييه من نادي الهلال الذي يلعب إياب نهائي أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني، المقرر 24 نوفمبر، وفقًا لما أعلنه جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

ويشهد اجتماع الغد، إعادة إجراء القرعة بنظام المجموعتين؛ كل منهما تضم 4 منتخبات؛ يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة للدور قبل النهائي، على أن يلتقي أول كل مجموعة مع ثاني المجموعة الثانية، والعكس.

ويلتقي الفائز من كل مباراة في قبل النهائي في المباراة النهائية والخاسران؛ لتحديد صاحبَي المركزين الثالث والرابع.

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