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‬"الشهراني" يحتفل بعقد قرانه في بيشة

احتفلت أسرة الشهراني بعقد قران الشاب الملازم أول عبدالرحمن خلوفة عثمان الشهراني على كريمة علي سيف الشهراني.

جاء ذلك بإحدى القاعات بييشة بحضور الأسرتين وفقاً للاحترازات وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للعريس وحرمه وأسرته، وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة.

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‬"الشهراني" يحتفل بعقد قرانه في بيشة
سبق

احتفلت أسرة الشهراني بعقد قران الشاب الملازم أول عبدالرحمن خلوفة عثمان الشهراني على كريمة علي سيف الشهراني.

جاء ذلك بإحدى القاعات بييشة بحضور الأسرتين وفقاً للاحترازات وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للعريس وحرمه وأسرته، وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
10:04 PM

‬"الشهراني" يحتفل بعقد قرانه في بيشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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احتفلت أسرة الشهراني بعقد قران الشاب الملازم أول عبدالرحمن خلوفة عثمان الشهراني على كريمة علي سيف الشهراني.

جاء ذلك بإحدى القاعات بييشة بحضور الأسرتين وفقاً للاحترازات وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للعريس وحرمه وأسرته، وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة.

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