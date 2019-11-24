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جهود متواصلة لافتتاح معرض جدة الدولي للكتاب 11 ديسمبر المقبل

بمشاركة 400 دار نشر من 40 دولة و350 ألف عنوان و200 مؤلف ومؤلفة

يواصل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، تجهيزاته واستعداداته؛ تمهيدًا لافتتاح دورته هذا العام في 14 ربيع الآخر الموافق 11 ديسمبر المقبل على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

يشارك بهذه النسخة، قُرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم تحت مساحة 30 ألف متر مربع، وحضور 350 ألف عنوان و200 مؤلف ومؤلفة؛ لإثراء المخزون الثقافي وتوسيع المدارك المعرفية.

وسيقام خلال فعاليات المعرض برنامج ثقافي مميز وأكثر من 50 فعالية، في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، والخط العربي، وندوات، ومحاضرات، ومسرحيات تقدم خلال مسرحين داخل وخارج المعرض، يتعايش مع أجواء البحر والهواء الطلق، مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية، إضافة لتقديم أفلام وثائقية تحاكي الأسرة والطفل، وتُلامس السلوك التوعوي والتثقيفي.

وشدد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد، الذي يتابع آخر الاستعدادات والتجهيزات على الجودة وأهمية تكاتف الجهود بين الجهات ذات العلاقة لراحة زوار المعرض.

معرض جدة الدولي للكتاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهود متواصلة لافتتاح معرض جدة الدولي للكتاب 11 ديسمبر المقبل
سبق

يواصل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، تجهيزاته واستعداداته؛ تمهيدًا لافتتاح دورته هذا العام في 14 ربيع الآخر الموافق 11 ديسمبر المقبل على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

يشارك بهذه النسخة، قُرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم تحت مساحة 30 ألف متر مربع، وحضور 350 ألف عنوان و200 مؤلف ومؤلفة؛ لإثراء المخزون الثقافي وتوسيع المدارك المعرفية.

وسيقام خلال فعاليات المعرض برنامج ثقافي مميز وأكثر من 50 فعالية، في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، والخط العربي، وندوات، ومحاضرات، ومسرحيات تقدم خلال مسرحين داخل وخارج المعرض، يتعايش مع أجواء البحر والهواء الطلق، مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية، إضافة لتقديم أفلام وثائقية تحاكي الأسرة والطفل، وتُلامس السلوك التوعوي والتثقيفي.

وشدد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد، الذي يتابع آخر الاستعدادات والتجهيزات على الجودة وأهمية تكاتف الجهود بين الجهات ذات العلاقة لراحة زوار المعرض.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
12:00 PM

جهود متواصلة لافتتاح معرض جدة الدولي للكتاب 11 ديسمبر المقبل

بمشاركة 400 دار نشر من 40 دولة و350 ألف عنوان و200 مؤلف ومؤلفة

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عبدالله الراجحي - جدة
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يواصل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، تجهيزاته واستعداداته؛ تمهيدًا لافتتاح دورته هذا العام في 14 ربيع الآخر الموافق 11 ديسمبر المقبل على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

يشارك بهذه النسخة، قُرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم تحت مساحة 30 ألف متر مربع، وحضور 350 ألف عنوان و200 مؤلف ومؤلفة؛ لإثراء المخزون الثقافي وتوسيع المدارك المعرفية.

وسيقام خلال فعاليات المعرض برنامج ثقافي مميز وأكثر من 50 فعالية، في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، والخط العربي، وندوات، ومحاضرات، ومسرحيات تقدم خلال مسرحين داخل وخارج المعرض، يتعايش مع أجواء البحر والهواء الطلق، مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية، إضافة لتقديم أفلام وثائقية تحاكي الأسرة والطفل، وتُلامس السلوك التوعوي والتثقيفي.

وشدد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد، الذي يتابع آخر الاستعدادات والتجهيزات على الجودة وأهمية تكاتف الجهود بين الجهات ذات العلاقة لراحة زوار المعرض.

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