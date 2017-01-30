"السروي" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله وليد إبراهيم السروي شقيق اللواء ركن محمد السروي، وأحمد السروي المستشار التعليمي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ومدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بأبها، وقد ووري جثمان الفقيد الثرى يوم الخميس في مدينة أبها.
انتقل إلى رحمة الله وليد إبراهيم السروي شقيق اللواء ركن محمد السروي، وأحمد السروي المستشار التعليمي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ومدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بأبها، وقد ووري جثمان الفقيد الثرى يوم الخميس في مدينة أبها.
انتقل إلى رحمة الله وليد إبراهيم السروي شقيق اللواء ركن محمد السروي، وأحمد السروي المستشار التعليمي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ومدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بأبها، وقد ووري جثمان الفقيد الثرى يوم الخميس في مدينة أبها.