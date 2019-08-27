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"آل جابر" يلتقي رئيس البرلمان اليمني ويبحثان الجهود السعودية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

أكدا على زيادة معاناة اليمنيين بسبب إصرار "الحوثي" على التصعيد العسكري بمأرب

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم، برئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود المملكة في شتى المجالات في اليمن، والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، إضافة إلى مناقشة إيقاف إطلاق النار، الذي يستمر الحوثي برفضه وإصراره على التصعيد العسكري في مأرب، وزيادة معاناة اليمنيين، إلى جانب مناقشة أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل جابر" يلتقي رئيس البرلمان اليمني ويبحثان الجهود السعودية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم، برئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود المملكة في شتى المجالات في اليمن، والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، إضافة إلى مناقشة إيقاف إطلاق النار، الذي يستمر الحوثي برفضه وإصراره على التصعيد العسكري في مأرب، وزيادة معاناة اليمنيين، إلى جانب مناقشة أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:17 PM

"آل جابر" يلتقي رئيس البرلمان اليمني ويبحثان الجهود السعودية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

أكدا على زيادة معاناة اليمنيين بسبب إصرار "الحوثي" على التصعيد العسكري بمأرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم، برئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود المملكة في شتى المجالات في اليمن، والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، إضافة إلى مناقشة إيقاف إطلاق النار، الذي يستمر الحوثي برفضه وإصراره على التصعيد العسكري في مأرب، وزيادة معاناة اليمنيين، إلى جانب مناقشة أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

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