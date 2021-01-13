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بـ 30 ألف تغريدة.. الساحة الشعرية تنعي "العصيمي"

نظم محبوه أبياتاً شعرية فيه واستعرضوا قصائده

تصدر وسم "مستور العصيمي في ذمة الله" الترند على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بنحو 30 ألف تغريدة، وذلك بعد إعلان وفاة الشاعر الكبير اليوم الأربعاء.

وتداول المغردون خلال الوسم عدداً من مقاطع الفيديو لـ"العصيمي" التي كان فيها من أبرز شعراء المحاورة وعمالقتها على مدار نحو 70 عاماً.

واستعرض المغردون العديد من أبياته الشعرية، والتي كان من أكثرها تداولاً: "يا حليل العافية يا صاحبي والعمر فاني لو تطول وتنقصر دنياك ما تلحق مداها".

ونعت الساحة الشعرية "العصيمي" -الذي توفي بعد معاناته مع المرض وعن عمر يناهز 90 عاماً- من خلال نظم العديد من الشعراء ومحبي الشاعر لأبيات شعرية فيه.

تويتر مستور العصيمي في ذمة الله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ 30 ألف تغريدة.. الساحة الشعرية تنعي "العصيمي"
سبق

تصدر وسم "مستور العصيمي في ذمة الله" الترند على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بنحو 30 ألف تغريدة، وذلك بعد إعلان وفاة الشاعر الكبير اليوم الأربعاء.

وتداول المغردون خلال الوسم عدداً من مقاطع الفيديو لـ"العصيمي" التي كان فيها من أبرز شعراء المحاورة وعمالقتها على مدار نحو 70 عاماً.

واستعرض المغردون العديد من أبياته الشعرية، والتي كان من أكثرها تداولاً: "يا حليل العافية يا صاحبي والعمر فاني لو تطول وتنقصر دنياك ما تلحق مداها".

ونعت الساحة الشعرية "العصيمي" -الذي توفي بعد معاناته مع المرض وعن عمر يناهز 90 عاماً- من خلال نظم العديد من الشعراء ومحبي الشاعر لأبيات شعرية فيه.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
03:09 PM

بـ 30 ألف تغريدة.. الساحة الشعرية تنعي "العصيمي"

نظم محبوه أبياتاً شعرية فيه واستعرضوا قصائده

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
2
4,098

تصدر وسم "مستور العصيمي في ذمة الله" الترند على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بنحو 30 ألف تغريدة، وذلك بعد إعلان وفاة الشاعر الكبير اليوم الأربعاء.

وتداول المغردون خلال الوسم عدداً من مقاطع الفيديو لـ"العصيمي" التي كان فيها من أبرز شعراء المحاورة وعمالقتها على مدار نحو 70 عاماً.

واستعرض المغردون العديد من أبياته الشعرية، والتي كان من أكثرها تداولاً: "يا حليل العافية يا صاحبي والعمر فاني لو تطول وتنقصر دنياك ما تلحق مداها".

ونعت الساحة الشعرية "العصيمي" -الذي توفي بعد معاناته مع المرض وعن عمر يناهز 90 عاماً- من خلال نظم العديد من الشعراء ومحبي الشاعر لأبيات شعرية فيه.

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