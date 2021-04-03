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مؤسس "إكستريم إي": جمال العلا أخذنا لمستوى أكثر إثارة من المنافسات

قال إنها تضم مواقع فريدة وباهرة لا مثيل لها على الإطلاق

أبدى المؤسس والرئيس التنفيذي لسباقات إكستريم إي للسيارات الكهربائية اليخاندرو أغاغ إعجابه بالمستوى التنظيمي الذي شهدته النسخة الأولى من منافسات البطولة المقامة حالياً في العلا.

وقال آغاغ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: أرى أن العلا هي المكان الأمثل للبطولة لما تحتويه من مواقع فريدة وباهرة لا مثيل لها على الإطلاق وقد شجعتنا المقومات الطبيعية على أن تكون العلا مكان انطلاقتنا.

وأشاد أغاغ بعمل الاتحاد السعودي للسيارات ووزارة الرياضة في تسهيل إقامة البطولة، بالإضافة إلى جهود وزارة الصحة السعودية المتعلقة بتنفيذ الاحترازات الصحية، كما أشاد بتنظيم البطولات التي أقيمت في المملكة مؤخرًا كسباق فورمولا إي, متأملاً إقامة البطولة العام القادم في المملكة التي تعد إحدى مراكز إكستريم إي المهمة.

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الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مؤسس "إكستريم إي": جمال العلا أخذنا لمستوى أكثر إثارة من المنافسات
سبق

أبدى المؤسس والرئيس التنفيذي لسباقات إكستريم إي للسيارات الكهربائية اليخاندرو أغاغ إعجابه بالمستوى التنظيمي الذي شهدته النسخة الأولى من منافسات البطولة المقامة حالياً في العلا.

وقال آغاغ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: أرى أن العلا هي المكان الأمثل للبطولة لما تحتويه من مواقع فريدة وباهرة لا مثيل لها على الإطلاق وقد شجعتنا المقومات الطبيعية على أن تكون العلا مكان انطلاقتنا.

وأشاد أغاغ بعمل الاتحاد السعودي للسيارات ووزارة الرياضة في تسهيل إقامة البطولة، بالإضافة إلى جهود وزارة الصحة السعودية المتعلقة بتنفيذ الاحترازات الصحية، كما أشاد بتنظيم البطولات التي أقيمت في المملكة مؤخرًا كسباق فورمولا إي, متأملاً إقامة البطولة العام القادم في المملكة التي تعد إحدى مراكز إكستريم إي المهمة.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
07:50 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:05 AM

مؤسس "إكستريم إي": جمال العلا أخذنا لمستوى أكثر إثارة من المنافسات

قال إنها تضم مواقع فريدة وباهرة لا مثيل لها على الإطلاق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
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أبدى المؤسس والرئيس التنفيذي لسباقات إكستريم إي للسيارات الكهربائية اليخاندرو أغاغ إعجابه بالمستوى التنظيمي الذي شهدته النسخة الأولى من منافسات البطولة المقامة حالياً في العلا.

وقال آغاغ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: أرى أن العلا هي المكان الأمثل للبطولة لما تحتويه من مواقع فريدة وباهرة لا مثيل لها على الإطلاق وقد شجعتنا المقومات الطبيعية على أن تكون العلا مكان انطلاقتنا.

وأشاد أغاغ بعمل الاتحاد السعودي للسيارات ووزارة الرياضة في تسهيل إقامة البطولة، بالإضافة إلى جهود وزارة الصحة السعودية المتعلقة بتنفيذ الاحترازات الصحية، كما أشاد بتنظيم البطولات التي أقيمت في المملكة مؤخرًا كسباق فورمولا إي, متأملاً إقامة البطولة العام القادم في المملكة التي تعد إحدى مراكز إكستريم إي المهمة.

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