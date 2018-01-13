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210 آلاف وجبة لـ53 ألف مستفيد من فائض طعام مهرجان الإبل‎ خلال شهر

1787 مناسبة شهدت ذبح 3813 رأس أغنام و1218 قعودًا بهذه الفترة

بلغ عدد المستفيدين من فائض الطعام خلال 4 أسابيع الأولى من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، 52.699 مستفيدًا، بينما بلغ عدد الوجبات الموزعة 210.507 وجبات، وتمت الاستفادة من 5321 كيلو من الأرز، و55.314 كيلو من اللحم.

وتجاوز عدد المناسبات التي أقيمت في المهرجان 1787 مناسبة خلال الـ30 يومًا الأولى من انطلاق فعاليات المهرجان؛ حيث بلغ ما تم ذبحه من الأغنام 3813 رأسًا، وبلغت حصيلة القعدان التي ذبحت في المناسبات 1218 قعودًا.

وأظهرت إحصائية جمعية خيرات لحفظ النعمة، أن عدد الوجبات التي تمت الاستفادة منها في الأسبوع الأول من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من تاريخ 13-12-2019 إلى 19-12-2019؛ بلغ 25.245 وجبة، وعدد المستفيدين 6384 مستفيدًا، فيما بلغ عدد الذبائح 559 ذبيحة، وعدد القعدان 218 قعودًا، بينما كان عدد المناسبات للأسبوع الأول 311 مناسبة، استفيد من فائض الطعام منها 602 كيلو من الأرز الصالح، و6668 كيلو من اللحم الصالح.

وأضافت الجمعية أنه في الأسبوع الثاني، من 20-12-2019 إلى 26-12-2019، بلغ عدد الوجبات 35.393 وجبة، استفاد منها 8849 مستفيدًا، وبلغ عدد الذبائح 456 ذبيحة، وعدد القعدان 206 قعدان، وبلغ عدد المناسبات 245 مناسبة، استفاد من فائض طعامها 1.136 كيلو من الأرز الصالح، و5642 من اللحم.

وتابعت: خلال الأسبوع الثالث، من 27-12-2019 إلى 02-01-2020، بلغ عدد الوجبات 59.121 وجبة، استفاد منها 14.780 مستفيدًا، وبلغ عدد الذبائح 1.157 ذبيحة، وعدد القعدان 325 قعودًا، وبلغ عدد المناسبات 500 مناسبة، استفاد من فائض طعامها 1.346 كيلو من الأرز الصالح، 15.968 كيلو من اللحم.

ولفتت الإحصائية إلى أنه في الأسبوع الرابع، من 03-01-2020 إلى 09-01-2020، بلغ عدد الوجبات 90.748 وجبة، استفاد منها 22.686 مستفيدًا، وبلغ عدد الذبائح 1.641 ذبيحة، وعدد القعدان 469 قعودًا، وبلغ عدد المناسبات 731 مناسبة، استفاد من فائض طعامها 2.237 كيلو من الأرز الصالح، 24.036 كيلو من اللحم.

فائض الطعام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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210 آلاف وجبة لـ53 ألف مستفيد من فائض طعام مهرجان الإبل‎ خلال شهر
سبق

بلغ عدد المستفيدين من فائض الطعام خلال 4 أسابيع الأولى من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، 52.699 مستفيدًا، بينما بلغ عدد الوجبات الموزعة 210.507 وجبات، وتمت الاستفادة من 5321 كيلو من الأرز، و55.314 كيلو من اللحم.

وتجاوز عدد المناسبات التي أقيمت في المهرجان 1787 مناسبة خلال الـ30 يومًا الأولى من انطلاق فعاليات المهرجان؛ حيث بلغ ما تم ذبحه من الأغنام 3813 رأسًا، وبلغت حصيلة القعدان التي ذبحت في المناسبات 1218 قعودًا.

وأظهرت إحصائية جمعية خيرات لحفظ النعمة، أن عدد الوجبات التي تمت الاستفادة منها في الأسبوع الأول من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من تاريخ 13-12-2019 إلى 19-12-2019؛ بلغ 25.245 وجبة، وعدد المستفيدين 6384 مستفيدًا، فيما بلغ عدد الذبائح 559 ذبيحة، وعدد القعدان 218 قعودًا، بينما كان عدد المناسبات للأسبوع الأول 311 مناسبة، استفيد من فائض الطعام منها 602 كيلو من الأرز الصالح، و6668 كيلو من اللحم الصالح.

وأضافت الجمعية أنه في الأسبوع الثاني، من 20-12-2019 إلى 26-12-2019، بلغ عدد الوجبات 35.393 وجبة، استفاد منها 8849 مستفيدًا، وبلغ عدد الذبائح 456 ذبيحة، وعدد القعدان 206 قعدان، وبلغ عدد المناسبات 245 مناسبة، استفاد من فائض طعامها 1.136 كيلو من الأرز الصالح، و5642 من اللحم.

وتابعت: خلال الأسبوع الثالث، من 27-12-2019 إلى 02-01-2020، بلغ عدد الوجبات 59.121 وجبة، استفاد منها 14.780 مستفيدًا، وبلغ عدد الذبائح 1.157 ذبيحة، وعدد القعدان 325 قعودًا، وبلغ عدد المناسبات 500 مناسبة، استفاد من فائض طعامها 1.346 كيلو من الأرز الصالح، 15.968 كيلو من اللحم.

ولفتت الإحصائية إلى أنه في الأسبوع الرابع، من 03-01-2020 إلى 09-01-2020، بلغ عدد الوجبات 90.748 وجبة، استفاد منها 22.686 مستفيدًا، وبلغ عدد الذبائح 1.641 ذبيحة، وعدد القعدان 469 قعودًا، وبلغ عدد المناسبات 731 مناسبة، استفاد من فائض طعامها 2.237 كيلو من الأرز الصالح، 24.036 كيلو من اللحم.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
12:39 PM

210 آلاف وجبة لـ53 ألف مستفيد من فائض طعام مهرجان الإبل‎ خلال شهر

1787 مناسبة شهدت ذبح 3813 رأس أغنام و1218 قعودًا بهذه الفترة

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نافل السبيعي - رماح
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بلغ عدد المستفيدين من فائض الطعام خلال 4 أسابيع الأولى من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، 52.699 مستفيدًا، بينما بلغ عدد الوجبات الموزعة 210.507 وجبات، وتمت الاستفادة من 5321 كيلو من الأرز، و55.314 كيلو من اللحم.

وتجاوز عدد المناسبات التي أقيمت في المهرجان 1787 مناسبة خلال الـ30 يومًا الأولى من انطلاق فعاليات المهرجان؛ حيث بلغ ما تم ذبحه من الأغنام 3813 رأسًا، وبلغت حصيلة القعدان التي ذبحت في المناسبات 1218 قعودًا.

وأظهرت إحصائية جمعية خيرات لحفظ النعمة، أن عدد الوجبات التي تمت الاستفادة منها في الأسبوع الأول من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من تاريخ 13-12-2019 إلى 19-12-2019؛ بلغ 25.245 وجبة، وعدد المستفيدين 6384 مستفيدًا، فيما بلغ عدد الذبائح 559 ذبيحة، وعدد القعدان 218 قعودًا، بينما كان عدد المناسبات للأسبوع الأول 311 مناسبة، استفيد من فائض الطعام منها 602 كيلو من الأرز الصالح، و6668 كيلو من اللحم الصالح.

وأضافت الجمعية أنه في الأسبوع الثاني، من 20-12-2019 إلى 26-12-2019، بلغ عدد الوجبات 35.393 وجبة، استفاد منها 8849 مستفيدًا، وبلغ عدد الذبائح 456 ذبيحة، وعدد القعدان 206 قعدان، وبلغ عدد المناسبات 245 مناسبة، استفاد من فائض طعامها 1.136 كيلو من الأرز الصالح، و5642 من اللحم.

وتابعت: خلال الأسبوع الثالث، من 27-12-2019 إلى 02-01-2020، بلغ عدد الوجبات 59.121 وجبة، استفاد منها 14.780 مستفيدًا، وبلغ عدد الذبائح 1.157 ذبيحة، وعدد القعدان 325 قعودًا، وبلغ عدد المناسبات 500 مناسبة، استفاد من فائض طعامها 1.346 كيلو من الأرز الصالح، 15.968 كيلو من اللحم.

ولفتت الإحصائية إلى أنه في الأسبوع الرابع، من 03-01-2020 إلى 09-01-2020، بلغ عدد الوجبات 90.748 وجبة، استفاد منها 22.686 مستفيدًا، وبلغ عدد الذبائح 1.641 ذبيحة، وعدد القعدان 469 قعودًا، وبلغ عدد المناسبات 731 مناسبة، استفاد من فائض طعامها 2.237 كيلو من الأرز الصالح، 24.036 كيلو من اللحم.

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