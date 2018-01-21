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شاهد.. "الطفل المطرفي": مشتاق جدًا لعودة المدارس ورؤية أصدقائي ومعلميني

قبيل عودة "البراعم" للدراسة الحضورية

ببراءة الطفولة، وجّه "محمد المطرفي"، الطالب بالصف الأول ابتدائي، كلمات جميلة لزملائه ومدرسيه، وجّه خلالها التحية لهم، وعبّر عن مشاعر البهجة والسرور بعودة الدراسة حضوريًا.

وقال الطفل "المطرفي" عبر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: "زملائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مشتاق إليكم وإلى رؤيتكم بالمدرسة وللمدرسين، ونراكم على خير".

ويتزامن هذا المقطع مع إعلان وزارة التعليم عن اكتمال كل الاستعدادات لاستقبال المدارس الابتدائية بمناطق المملكة لعودة الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية الأحد المقبل، حيث يتوافق قرار وزارة التعليم مع توصيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والتي نصت على أن قرار إعادة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال، بدءًا من 23 يناير، يتوافق مع تقارير ودراسات تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة "كورونا".

وزارة التعليم كورونا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الطفل المطرفي": مشتاق جدًا لعودة المدارس ورؤية أصدقائي ومعلميني
سبق

ببراءة الطفولة، وجّه "محمد المطرفي"، الطالب بالصف الأول ابتدائي، كلمات جميلة لزملائه ومدرسيه، وجّه خلالها التحية لهم، وعبّر عن مشاعر البهجة والسرور بعودة الدراسة حضوريًا.

وقال الطفل "المطرفي" عبر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: "زملائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مشتاق إليكم وإلى رؤيتكم بالمدرسة وللمدرسين، ونراكم على خير".

ويتزامن هذا المقطع مع إعلان وزارة التعليم عن اكتمال كل الاستعدادات لاستقبال المدارس الابتدائية بمناطق المملكة لعودة الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية الأحد المقبل، حيث يتوافق قرار وزارة التعليم مع توصيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والتي نصت على أن قرار إعادة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال، بدءًا من 23 يناير، يتوافق مع تقارير ودراسات تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة "كورونا".

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
01:54 AM

شاهد.. "الطفل المطرفي": مشتاق جدًا لعودة المدارس ورؤية أصدقائي ومعلميني

قبيل عودة "البراعم" للدراسة الحضورية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
1,687

ببراءة الطفولة، وجّه "محمد المطرفي"، الطالب بالصف الأول ابتدائي، كلمات جميلة لزملائه ومدرسيه، وجّه خلالها التحية لهم، وعبّر عن مشاعر البهجة والسرور بعودة الدراسة حضوريًا.

وقال الطفل "المطرفي" عبر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: "زملائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مشتاق إليكم وإلى رؤيتكم بالمدرسة وللمدرسين، ونراكم على خير".

ويتزامن هذا المقطع مع إعلان وزارة التعليم عن اكتمال كل الاستعدادات لاستقبال المدارس الابتدائية بمناطق المملكة لعودة الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية الأحد المقبل، حيث يتوافق قرار وزارة التعليم مع توصيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والتي نصت على أن قرار إعادة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال، بدءًا من 23 يناير، يتوافق مع تقارير ودراسات تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة "كورونا".

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