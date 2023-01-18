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الفيصل يتوِّج الفائزين برالي داكار السعودية.. ويؤكد: السعوديون شرَّفونا

توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الفائزين برالي داكار السعودية 2020، الذي وصل لآخر مراحله في "القدية" بعد مشوار بدأ منذ الرابع من يناير عبر مراحل عدة.

وقال الأمير الفيصل بعد التتويج: "نحمد الله على ختام هذا الحدث العالمي الكبير (رالي داكار)، الذي يقام على أرضنا الغالية لأول مرة على مستوى القارة الآسيوية. وأرفع كل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة التي كانت السبب بعد الله ـ عز وجل ـ في إقامة هذا الحدث الضخم والكبير هنا في السعودية".

وأضاف: "أبارك لجميع الفائزين في هذا الرالي الصعب الذي مَرَّ بمختلف تضاريس السعودية المتنوعة، التي وجدت إعجابًا كبيرًا من المتسابقين القادمين من جميع أنحاء العالم. وأشيد بالمتسابقين السعوديين الذين مثَّلوا وطنهم خير تمثيل في هذا المحفل العالمي".

وحصل على المراكز الثلاثة الأولى في فئة السيارات: الإسباني كارلوس ساينز، القطري ناصر العطية والفرنسي بيتر هانسيلاما.

وفي فئة الدراجات النارية جاء الأمريكي ريك برابك، التشيلي بابلو كوينتانيا والأسترالي توبي برايس.

وفي فئة الشاحنات جاء الروسي أندري كارجينوف، الروسي أنطوان شيبالوف والبيلاروسي سيارهي فيازوفيتش.

وفي فئة الدراجات الرباعية جاء التشيلي إغناسيو كاسالي، الفرنسي سيموت فيتسه والبولندي رافال سونيك.

وفي فئة العربات الصحراوية جاء الأمريكي كيسي كاري، ثم الروسي سيرجي كارياكين والتشيلي لوبيز كونتاردو.

رالي دكار

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الفيصل يتوِّج الفائزين برالي داكار السعودية.. ويؤكد: السعوديون شرَّفونا
سبق

توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الفائزين برالي داكار السعودية 2020، الذي وصل لآخر مراحله في "القدية" بعد مشوار بدأ منذ الرابع من يناير عبر مراحل عدة.

وقال الأمير الفيصل بعد التتويج: "نحمد الله على ختام هذا الحدث العالمي الكبير (رالي داكار)، الذي يقام على أرضنا الغالية لأول مرة على مستوى القارة الآسيوية. وأرفع كل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة التي كانت السبب بعد الله ـ عز وجل ـ في إقامة هذا الحدث الضخم والكبير هنا في السعودية".

وأضاف: "أبارك لجميع الفائزين في هذا الرالي الصعب الذي مَرَّ بمختلف تضاريس السعودية المتنوعة، التي وجدت إعجابًا كبيرًا من المتسابقين القادمين من جميع أنحاء العالم. وأشيد بالمتسابقين السعوديين الذين مثَّلوا وطنهم خير تمثيل في هذا المحفل العالمي".

وحصل على المراكز الثلاثة الأولى في فئة السيارات: الإسباني كارلوس ساينز، القطري ناصر العطية والفرنسي بيتر هانسيلاما.

وفي فئة الدراجات النارية جاء الأمريكي ريك برابك، التشيلي بابلو كوينتانيا والأسترالي توبي برايس.

وفي فئة الشاحنات جاء الروسي أندري كارجينوف، الروسي أنطوان شيبالوف والبيلاروسي سيارهي فيازوفيتش.

وفي فئة الدراجات الرباعية جاء التشيلي إغناسيو كاسالي، الفرنسي سيموت فيتسه والبولندي رافال سونيك.

وفي فئة العربات الصحراوية جاء الأمريكي كيسي كاري، ثم الروسي سيرجي كارياكين والتشيلي لوبيز كونتاردو.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
01:14 AM

الفيصل يتوِّج الفائزين برالي داكار السعودية.. ويؤكد: السعوديون شرَّفونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الفائزين برالي داكار السعودية 2020، الذي وصل لآخر مراحله في "القدية" بعد مشوار بدأ منذ الرابع من يناير عبر مراحل عدة.

وقال الأمير الفيصل بعد التتويج: "نحمد الله على ختام هذا الحدث العالمي الكبير (رالي داكار)، الذي يقام على أرضنا الغالية لأول مرة على مستوى القارة الآسيوية. وأرفع كل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة التي كانت السبب بعد الله ـ عز وجل ـ في إقامة هذا الحدث الضخم والكبير هنا في السعودية".

وأضاف: "أبارك لجميع الفائزين في هذا الرالي الصعب الذي مَرَّ بمختلف تضاريس السعودية المتنوعة، التي وجدت إعجابًا كبيرًا من المتسابقين القادمين من جميع أنحاء العالم. وأشيد بالمتسابقين السعوديين الذين مثَّلوا وطنهم خير تمثيل في هذا المحفل العالمي".

وحصل على المراكز الثلاثة الأولى في فئة السيارات: الإسباني كارلوس ساينز، القطري ناصر العطية والفرنسي بيتر هانسيلاما.

وفي فئة الدراجات النارية جاء الأمريكي ريك برابك، التشيلي بابلو كوينتانيا والأسترالي توبي برايس.

وفي فئة الشاحنات جاء الروسي أندري كارجينوف، الروسي أنطوان شيبالوف والبيلاروسي سيارهي فيازوفيتش.

وفي فئة الدراجات الرباعية جاء التشيلي إغناسيو كاسالي، الفرنسي سيموت فيتسه والبولندي رافال سونيك.

وفي فئة العربات الصحراوية جاء الأمريكي كيسي كاري، ثم الروسي سيرجي كارياكين والتشيلي لوبيز كونتاردو.

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