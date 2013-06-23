النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التقط صورة من الفضاء.. منطقة مُظلمة وسط الرياض تحيِّر رائد فضاء فرنسيًّا

"بيسكيت" نوَّه بأنها رائعة لكن أشار إلى أنه لا يعرف ما هي على وجه اليقين

التقط رائد فضاء فرنسي من محطة الفضاء الدولية صورة للعاصمة السعودية الرياض، ووصفها بالمدينة الرائعة.

وعرض رائد الفضاء توماس بيسكيت على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للعاصمة الرياض، وقال: "الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة".

وتساءل توماس عن إحدى المناطق بوسط المدينة قائلاً: "المنطقة المظلمة في وسط المدينة رائعة، لكنني لا أعرف ما هي على وجه اليقين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التقط صورة من الفضاء.. منطقة مُظلمة وسط الرياض تحيِّر رائد فضاء فرنسيًّا
سبق

التقط رائد فضاء فرنسي من محطة الفضاء الدولية صورة للعاصمة السعودية الرياض، ووصفها بالمدينة الرائعة.

وعرض رائد الفضاء توماس بيسكيت على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للعاصمة الرياض، وقال: "الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة".

وتساءل توماس عن إحدى المناطق بوسط المدينة قائلاً: "المنطقة المظلمة في وسط المدينة رائعة، لكنني لا أعرف ما هي على وجه اليقين".

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:33 AM

التقط صورة من الفضاء.. منطقة مُظلمة وسط الرياض تحيِّر رائد فضاء فرنسيًّا

"بيسكيت" نوَّه بأنها رائعة لكن أشار إلى أنه لا يعرف ما هي على وجه اليقين

A A A
خالد علي - الرياض
7
19,249

التقط رائد فضاء فرنسي من محطة الفضاء الدولية صورة للعاصمة السعودية الرياض، ووصفها بالمدينة الرائعة.

وعرض رائد الفضاء توماس بيسكيت على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للعاصمة الرياض، وقال: "الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة".

وتساءل توماس عن إحدى المناطق بوسط المدينة قائلاً: "المنطقة المظلمة في وسط المدينة رائعة، لكنني لا أعرف ما هي على وجه اليقين".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,731
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,194
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,373
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,956

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة