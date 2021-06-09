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"عسيري": أجزاء من العالم تشهد كسوف الشمس الأول.. غدًا

حذر من خطورة النظر إلى أشعتها مباشرة لإضرار ذلك بالعين

تشهد أجزاء من العالم غداً الخميس كسوف الشمس الأول. وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن الكسوف يظهر حلقياً في كل من شمال كندا وجرينلاند وروسيا في حين يشاهد الكسوف جزئياً في كل من شمال آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وقال: دائماً ما يحدث الكسوف قبل أو بعد أسبوعين من حدوث الخسوف حيث حدث الخسوف الأخير في 26 مايو الماضي. في حين أن الكسوف القادم كسوف كلي في 4 ديسمبر 2021 م مشاهد من القارة القطبية الجنوبية.

وأضاف: يحدث الكسوف عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء. وبهذا يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول للأرض. وأثناء الكسوف الحلقي تظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

وكانت المملكة قد شهدت كسوفاً حلقياً في 26 ديسمبر 2019 م وقد قام قسم علوم الفلك والفضاء برصده وتوثيقه من الهفوف بالأحساء في المنطقة الشرقية. في حين أن أقرب كسوف حلقي تشهده المملكة بإذن الله سوف يكون في العام 2049 م.


ومن المهم التنبيه إلى خطورة النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف لما قد يسببه ذلك من ضرر على العين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عسيري": أجزاء من العالم تشهد كسوف الشمس الأول.. غدًا
سبق

تشهد أجزاء من العالم غداً الخميس كسوف الشمس الأول. وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن الكسوف يظهر حلقياً في كل من شمال كندا وجرينلاند وروسيا في حين يشاهد الكسوف جزئياً في كل من شمال آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وقال: دائماً ما يحدث الكسوف قبل أو بعد أسبوعين من حدوث الخسوف حيث حدث الخسوف الأخير في 26 مايو الماضي. في حين أن الكسوف القادم كسوف كلي في 4 ديسمبر 2021 م مشاهد من القارة القطبية الجنوبية.

وأضاف: يحدث الكسوف عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء. وبهذا يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول للأرض. وأثناء الكسوف الحلقي تظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

وكانت المملكة قد شهدت كسوفاً حلقياً في 26 ديسمبر 2019 م وقد قام قسم علوم الفلك والفضاء برصده وتوثيقه من الهفوف بالأحساء في المنطقة الشرقية. في حين أن أقرب كسوف حلقي تشهده المملكة بإذن الله سوف يكون في العام 2049 م.


ومن المهم التنبيه إلى خطورة النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف لما قد يسببه ذلك من ضرر على العين.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
11:05 PM

"عسيري": أجزاء من العالم تشهد كسوف الشمس الأول.. غدًا

حذر من خطورة النظر إلى أشعتها مباشرة لإضرار ذلك بالعين

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
7,334

تشهد أجزاء من العالم غداً الخميس كسوف الشمس الأول. وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن الكسوف يظهر حلقياً في كل من شمال كندا وجرينلاند وروسيا في حين يشاهد الكسوف جزئياً في كل من شمال آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وقال: دائماً ما يحدث الكسوف قبل أو بعد أسبوعين من حدوث الخسوف حيث حدث الخسوف الأخير في 26 مايو الماضي. في حين أن الكسوف القادم كسوف كلي في 4 ديسمبر 2021 م مشاهد من القارة القطبية الجنوبية.

وأضاف: يحدث الكسوف عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء. وبهذا يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول للأرض. وأثناء الكسوف الحلقي تظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

وكانت المملكة قد شهدت كسوفاً حلقياً في 26 ديسمبر 2019 م وقد قام قسم علوم الفلك والفضاء برصده وتوثيقه من الهفوف بالأحساء في المنطقة الشرقية. في حين أن أقرب كسوف حلقي تشهده المملكة بإذن الله سوف يكون في العام 2049 م.


ومن المهم التنبيه إلى خطورة النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف لما قد يسببه ذلك من ضرر على العين.

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