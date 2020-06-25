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شرطة الشرقية تطيح بـ13 مقيماً تورطوا بسرقة 181 رأس غنم

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (13) مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقدين الثالث والرابع من العمر).

وقال المتحدث: المتهمون تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

الجهات الأمنية

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شرطة الشرقية تطيح بـ13 مقيماً تورطوا بسرقة 181 رأس غنم
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (13) مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقدين الثالث والرابع من العمر).

وقال المتحدث: المتهمون تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
01:03 PM

شرطة الشرقية تطيح بـ13 مقيماً تورطوا بسرقة 181 رأس غنم

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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1,419

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (13) مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقدين الثالث والرابع من العمر).

وقال المتحدث: المتهمون تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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