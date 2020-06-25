صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (13) مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقدين الثالث والرابع من العمر). وقال المتحدث: المتهمون تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم. وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الشرقية تطيح بـ13 مقيماً تورطوا بسرقة 181 رأس غنم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-25 صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (13) مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقدين الثالث والرابع من العمر).



وقال المتحدث: المتهمون تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.



وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 01:03 PM

شرطة الشرقية تطيح بـ13 مقيماً تورطوا بسرقة 181 رأس غنم تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة





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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (13) مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقدين الثالث والرابع من العمر).



وقال المتحدث: المتهمون تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.



وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.