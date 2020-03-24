"الصحة" تعلن وفاة مقيم وتسجيل 205 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة مقيم أفغاني وتسجيل 205 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأكدت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بـ #كورونا وصل إلى 767 حالة مشدد على على ضرورة البعد عن التجمعات لمواجهة كورونا .