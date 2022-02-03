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"الصحة": تسجيل 3852 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4638 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 3852 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4638 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 3 فبراير 2022، تسجيل 3852 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 699069 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4638 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 653972 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8947 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1010 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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"الصحة": تسجيل 3852 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4638 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 3 فبراير 2022، تسجيل 3852 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 699069 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4638 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 653972 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8947 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1010 حالة.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
12:05 PM

"الصحة": تسجيل 3852 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4638 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
3,178

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 3 فبراير 2022، تسجيل 3852 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 699069 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4638 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 653972 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8947 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1010 حالة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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