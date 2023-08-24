الطيار "الغامدي" لأمانة الباحة: انقلوا هذه الطائرة تقديراً لمكانتها

تُرِكت بأحد الميادين وأصبحت مكبّاً للنفايات ومأوى للكلاب والقطط

تقف طائرة القوات الجوية السعودية بشعار السيفين والنخلة وعلم المملكة الذي يحمل شعار التوحيد، وقد علتها الأتربة والغبار، وأصبحت مكباً للنفايات.

ووجّه الكابتن الطيار عبدالله صالح الغامدي رسالة إلى أمانة الباحة مفادها ضرورة المحافظة على إحدى طائرات السلاح الجو السعودي بعد أن تُرِكت في أحد المواقع.

وقال: هذه الطائرة والتي تشرفت بقيادتها يوم من الأيام كصقر من صقور القوات السعودية إلى عام 93 والتي أصبح لها تاريخ وذكرى في قلوبنا نحن كطيارين بالقوات السعودية الجوية.

وأضاف: الطائرة بهذا الحال تقبع في أحد الميادين بالباحة، وأصبحت خردة ومنظرها غير لائق، وكيف ما اتفق ولم توضع في مكان يليق بها، وأصبحت متاحة أمام من يريد أن يعبث بها وتحولت إلى مأوى للكلاب والقطط تدور حولها.

وناشد أمانة الباحة ضرورة نقل الطائرة من مكانها؛ تقديراً لمكانتها.