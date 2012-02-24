دفعة أخرى تقدمها "وقار" من حفظة كتاب الله خلال الربع الثاني لعام 1442هـ

الجمعية حصدت جائزة التميز في العمل الخيري لفئة المنشآت الدعوية والتعليمية

خرّجت جمعية وقار خمسة حفاظ لكتاب الله تعالى خلال الربع الثاني لعام ١٤٤٢ ، حيث بذلت الجمعية بفضل الله وتوفيقه مزيدًا من الاهتمام والمتابعة الحثيثة من أجل تحقيق أعلى معايير التميز في تحفيظ القرآن الكريم والتبني الشامل لمفاهيم الجودة والتحسين المستمر.

وتسعى الجمعية إلى تأهيل العاملين وتطويرهم وفق نموذج تحليل الاحتياجات التدريبية للتحسين المستمر للمخرجات والإسهام بتخرج طلاب وطالبات حفاظًا لكتاب الله بتعليم مميز ومهارات متقدمة.

يُذكر أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحداد بني مالك "وقار" قد حصلت على جائزة التميز في العمل الخيري لفئة المنشآت الدعوية والتعليمية لعام 2020م.