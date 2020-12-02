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"الأرصاد" تنبِّه القصيم والشرقية: أمطار متوسطة وضباب وشبه انعدام للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في منطقتَيْ القصيم والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد ضبابًا وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة القصيم ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل المحافظات نفسها في التنبيه الأول، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد أيضًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

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"الأرصاد" تنبِّه القصيم والشرقية: أمطار متوسطة وضباب وشبه انعدام للرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في منطقتَيْ القصيم والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد ضبابًا وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة القصيم ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل المحافظات نفسها في التنبيه الأول، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد أيضًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:49 AM

"الأرصاد" تنبِّه القصيم والشرقية: أمطار متوسطة وضباب وشبه انعدام للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في منطقتَيْ القصيم والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد ضبابًا وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة القصيم ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل المحافظات نفسها في التنبيه الأول، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد أيضًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

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