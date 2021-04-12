لبنان يوسع حدوده الاقتصادية في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل

أضاف حوالي 1400 كم2 إلى المساحة الأصلية

وقع ميشال نجار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم (الاثنين)، مرسوماً يوسع المنطقة التي

يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل.

ويضيف التعديل الذي أُدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة

الاقتصادية الخالصة للبنان، وفقاً لـ"رويترز".

وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول)، في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما

عطّل اكتشاف موارد في المنطقة، التي قد تكون غنية بالغاز، والمحادثات متوقفة منذ ذلك الحين.