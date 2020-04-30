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أمانة نجران تغلق أحد المولات التجارية الكبرى لعدم تطبيقه احترازات "كورونا"

رجاء: قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق لوائح "البلديات"

أغلقت أمانة منطقة نجران اليوم، أحد المولات التجارية الكبرى بمدينة نجران بعد إعادة السماح لها بالعمل وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء، أن ذلك الإجراء جاء بسبب عدم التزام المول بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا.

وأشار إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة نجران تغلق أحد المولات التجارية الكبرى لعدم تطبيقه احترازات "كورونا"
سبق

أغلقت أمانة منطقة نجران اليوم، أحد المولات التجارية الكبرى بمدينة نجران بعد إعادة السماح لها بالعمل وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء، أن ذلك الإجراء جاء بسبب عدم التزام المول بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا.

وأشار إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:33 PM

أمانة نجران تغلق أحد المولات التجارية الكبرى لعدم تطبيقه احترازات "كورونا"

رجاء: قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق لوائح "البلديات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أغلقت أمانة منطقة نجران اليوم، أحد المولات التجارية الكبرى بمدينة نجران بعد إعادة السماح لها بالعمل وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء، أن ذلك الإجراء جاء بسبب عدم التزام المول بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا.

وأشار إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

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